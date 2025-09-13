به گزارش ایلنا، حسین کعبی، مربی استقلال خوزستان بعد از ‌پیروزی باارزش تیمش مقابل استقلال در بازی امروز در اهواز در یک ‌مصاحبه جنجالی به صحبت‌های تاجرنیا پاسخ داد و ضمن انتقاد از داور ‌خواهان بررسی صحنه‌های جنجالی مسابقه توسط کارشناسان شد. ‌

کعبی در شروع صحبت‌هایش پیروزی استقلال خوزستان را به ‌هوادارن خوزستانی تبریک گفت:" اول به مردم خوزستان تبریک ‌می‌گویم که اگر در استادیوم نبودند این فوتبال هیچ لذتی نداشت".‌

ستاره سابق تیم ملی ایران در ادامه با ستایش از تیمش گفت:" ‌بچه‌های ما ثابت کردند به خصوص بازیکنان خوستانی که چه توانی ‌دارند. با تیمی بازی کردیم که از لحاظ مهره و از لحاظ هوادار بزرگترین ‌تیم لیگ برتر است. من با تمام احترامی که به استقلال تهران دارم به ‌تیمم و جوانهایی که در مجموعه استقلال خوزستان هستند افتخار ‌می‌کنم. ما متاسفانه هفده-هجده بازیکن از دست دادیم. بچه‌های ‌ما می‌دانند که باید در چنین بازی‌هایی خودشان را نشان بدهند و ‌خدا را شکر که این اتفاق افتاد. مردم خوشحالند و ما می‌توانیم تا ‌فردا خوشحالی کنیم. هفته آینده بازی سنگینی داریم و انشاالله تا ‌فردا خوشحالی می‌کنیم و بعد تمرکز برای بازی بعدی". ‌

کعبی در ادامه درباره اعتراضهای شدید کادر فنی استقلال به داور ‌گفت:" به نظرم این در فوتبال طبیعی است. برای تیمی که مقابل ‌استقلال تحت فشار است این برایش طبیعی است. من به داور ‌احترام می‌گذارم هر چند خیلی شاکی‌ام. فقط نمی‌خواهم به عقب ‌برگردم و الان می‌خواهم خوشحالی کنم. فقط از کارشناسها ‌می‌خواهم صحنه‌ها را بررسی کنند. این بازی به نظرم داور خیلی ‌اشتباه داشت و ما می‌توانستیم بیشتر از یک گل بزنیم که متاسفانه ‌داور این فرصتها را از ما گرفت". ‌

مربی استقلال خوزستان درباره درگیری‌اش با داور و لمس کردن داور ‌بازی گفت:" نه چیز خاصی نیست. کسی جرات نمی‌کند به من دست ‌بزند. من مربی لب خط هستم و نه به کسی دست می‌زنم و نه به ‌کسی اجازه می‌دهم به من دست بزند". ‌

از کعبی درباره صحبتهای تاجرنیا بعد از پیروزی استقلال خوزستان ‌پرسیده شد که گفته بود تیم خوزستانی به شکلی ناجوانمردانه به ‌پیروزی رسید. مربی استقلال خوزستان در پاسخ گفت:" به او بگویید ‌هر وقت توانستی بازیکنان خودت را بشناسی بعد درباره استقلال ‌خوزستان نظر بده. به او بگویید تیمی که بستی دلاری است. بعد، این ‌پولها از کجا می‌آید؟ از فوتبال خوزستان است که به استقلال تهران ‌می‌رود. اگر این پولها اینجا می‌بود من جوابش را می‌دادم. این پول از ‌مردم خوزستان به آنجا می‌رود. اصلا حق ندارد درباره مردم خوزستان ‌و فوتبال خوزستان صحبت کند. اگر یک بار دیگر درباره خوزستان ‌صحبت کند من جوابش را خواهم داد. این بار آخر است. هر که ‌می‌خواهد باشد".

