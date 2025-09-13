به گزارش ایلنا، امیرعلی صادقی، بازیکن فصل گذشته استقلال تهران که در نقل و انتقالات تابستانی به استقلال خوزستان آمد، پس از پیروزی تیمش مقابل استقلال درباره این مسابقه صحبت کرد.

صادقی در ابتدای صحبت‌هایش به احترام و همدلی موجود در تیم استقلال خوزستان اشاره کرد و گفت: “تیم استقلال خوزستان لایق احترام است. همدلی و رفاقت در این تیم حضور دارد و همه باید به ما احترام بگذارند.”

او درباره روحیه این تیم برای کسب پیروزی گفت: “از اول هفته برای برد تمرین می‌کردیم و مربی‌ها به ما می‌گفتند که باید سه امتیاز را بگیریم و خدا کمک کرد که بازی را ببریم.”

این بازیکن همچنین درباره رویارویی با تیم سابقش، استقلال، گفت: “برای من سخت بود که مقابل استقلال بازی می‌کنم. عاشق استقلال هستم و همیشه عاشقش می‌مانم و دوست دارم همیشه موفق باشند.”

صادقی درباره دو پیروزی متوالی استقلال خوزستان مقابل استقلال در ورزشگاه خانگی و پیروزی هایی که به دست آورده گفت: “گفتم که این تیم لایق احترام است و همه با هم برای پیروزی تلاش می‌کنند.”

او همچنین به موضوع وقت‌کشی بازیکنان استقلال خوزستان پرداخت و گفت: “انقدر تیم زحمت کشیده بود که خسته شده بودیم، بازیکنان مصدوم می‌شدند و اصلا وقت‌کشی نکردیم و نخواهیم کرد.”

