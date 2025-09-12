خلیفه اصل: از مدیریت فولاد تشکر می کنم/ انتظار یک بازی سخت را داشتیم

به گزارش ایلنا، امیر خلیفه اصل، سرمربی تیم فوتبال استقلال خوزستان پس از پیروزی تیمش مقابل استقلال تهران، در نشست خبری گفت: «به هر حال ما پیش‌بینی یک بازی بسیار سخت را می‌کردیم. اما بسیار خوشحالم که بچه‌های ما امروز با قلبشان بازی کردند و توانستیم سه امتیاز این بازی را کسب کنیم. باور کنید، پس از بازی با پیکان، اولین جلسه تمرینی که انجام دادیم، هدف‌گذاری کرده بودیم که بتوانیم این سه امتیاز را کسب کنیم و با بچه‌ها صحبت کرده بودیم. امروز بچه‌ها با تمام وجودشان بازی کردند تا بتوانند مردم خوب خوزستان را خوشحال کنند.»

او صحبت خود را اینطور ادامه داد:«به تیم بزرگ و باسابقه استقلال تهران خسته نباشید عرض می‌کنم. قطعا استقلال تیمی شایسته است، اما ما تیمی جوان هستیم و باید برای آینده برنامه‌ریزی بهتری داشته باشیم و انشاالله بتوانیم نتایج خیلی بهتری کسب کنیم تا بتوانیم مردم خوب خوزستان و هواداران را شاد کنیم. قطعا این جوانان حرف‌های زیادی برای گفتن دارند و من از تمام مسئولین استان خواهشمندم که از این بچه‌ها حمایت کنند.»

خلیفه اصل در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بازیکنانش خیلی جریان بازی را متوقف می‌کردند گفت:«من به نظر شما احترام می‌گذارم، اما اصلا در برنامه ما وقت‌کشی نبود. چون بازی، بازی بسیار سنگینی بود و برخوردهای شدیدی صورت می‌گرفت که به همین دلیل وقفه‌هایی ایجاد می‌شد. هدف ما این نبود که خدای نکرده وقت‌کشی کنیم. بازی، بازی بسیار سنگینی بود و استقلال تهران تیم قابل احترامی است. بازیکنان ممکن است تحت تاثیر قرار بگیرند.»

سرمربی استقلال خوزستان ادامه داد:« واقعا خیلی خوشحالم. من به عنوان یک خوزستانی، امروز خیلی خوشحالم که توانستیم مردم را شاد کنیم. قطعا تیم استقلال خوزستان، مدیریت، کادر فنی، هیئت مدیره و مدیران کارخانه دوست دارند بازی‌هایمان در اهواز برگزار شود. جا دارد اینجا از مدیریت محترم باشگاه فولاد تشکر و قدردانی کنم که در کسب این سه امتیاز ما را یاری کردند. امیدوارم دوستان کمک کنند و خیلی زودتر ورزشگاه ما آماده شود تا بتوانیم میزبان خوبی برای تیم‌هایی که به خوزستان می‌آیند، باشیم.»

او درباره بازی دادن به جوانترها نیز توضیح داد:«تنها دغدغه‌ای که من و همکارانم داشتیم، همین جوان بودن تیم بود. ما بازیکنانی داریم که سنشان ۱۹ سال بیشتر نیست و پیش از این در استقلال یا پرسپولیس بازی نکرده بودند. این تنها نگرانی ما بود. اما خوشبختانه ما توانستیم از لحاظ روحی و روانی با آن‌ها صحبت کنیم. من جا دارد از همکارانم تشکر و قدردانی کنم که در این مسئله بسیار به ما کمک کردند. وظیفه من است که پشت این جوانان بایستم و بدانم که گاهی باید تاوان پس بدهم. خدا را شکر این جوانان امروز جواب اعتماد ما را دادند و ان‌شاءالله بیشتر از این‌ها خواهیم شنید.»

خلیفه اصل در پایان از هواداران حاضر در ورزشگاه تشکر کرد:«به هر حال امروز ما خیلی خوشحال بودیم. دوستانی از ماهشهر، آبادان، هواداران خوب فولاد و استقلال خوزستان اینجا جمع شده بودند و از تیم شهرشان حمایت کردند. امیدوارم در بازی‌های آتی نیز اتفاقاتی رخ دهد که ما بتوانیم انرژی بگیریم. این پیروزی را به همه هواداران تقدیم کنیم.»

انتهای پیام/