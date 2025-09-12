به گزارش ایلنا، مهدی تارتار، سرمربی تیم گل گهر، در نشست خبری پس از بازی با سپاهان به انتقادات خود از وضعیت داوری و اتفاقات این دیدار پرداخت. تارتار که به شدت عصبانی به نظر می‌رسید درخواست کرد که عملکرد داوران این مسابقه مورد بازبینی و موشکافی دقیق قرار بگیرد!

او با ابراز نارضایتی از عملکرد داوران گفت: “نمی‌دانم چه بگویم، این همه مشکلات داوری واقعاً نگران‌کننده است. من در جایگاهی نیستم که بخواهم داوران را نقد کنم، اما همه آن‌ها از داوران بین‌المللی بودند. اگر این مسابقه به‌طور موشکافانه بررسی شود و رفاقت‌ها وارد کارشناسی نشود، ممکن است حقیقت روشن شود. کارشناسان خارجی نظر متفاوتی دارند و این در حالی است که کارشناسان داخلی یک چیز دیگر می‌گویند. چطور می‌شود که این‌گونه اختلاف نظرها وجود داشته باشد؟”

تارتار به گل دوم تیمش که مردود اعلام شد نیز اشاره کرد و گفت: “نمی‌دانم چرا گل دوم ما مورد قبول قرار نگرفت. فوتبال است، نه پینگ‌پنگ! اگر قرار باشد هر بازیکنی اشتباه کند و بعد منتظر VAR باشد، فوتبال را زشت می‌کنیم. در حالی که همه دنیا در تلاشند که گل‌ها رد و بدل شوند، ما در اینجا برعکس عمل می‌کنیم. همه داوران باکیفیت بودند، از وحید کاظمی و بیژن حیدری گرفته تا تیم داوری و اتاق VAR.”

او ادامه داد: “خسته نباشید می‌گویم به هر دو تیم و به بازیکنانم افتخار می‌کنم. واقعاً ما یک باشگاه سالم هستیم و این حق ما نیست که اگر جای دو تیم عوض می‌شد و ما در اصفهان بودیم، احتمالاً این اتفاقات رقم نمی‌خورد. در صحنه‌ای که گل دوم ما مردود شد، چشمانم سیاهی می‌رفت. ما را درک کنید، شب و روزمان را برای فوتبال گذاشتیم و زحمت می‌کشیم تا به حقمان برسیم. امیدوارم که ما اشتباه کرده باشیم!”

تارتار در نهایت به این نکته اشاره کرد که تیم سپاهان نیز برای فوتبال آمده بود، اما بر این باور است که شرایط برای تیم گل گهر به‌خوبی فراهم نشده و شب آن‌ها خراب شده است.

