خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعتراض تارتار به داوری: فوتبال بازی می‌کنیم نه پینگ پنگ!

اعتراض تارتار به داوری: فوتبال بازی می‌کنیم نه پینگ پنگ!
کد خبر : 1684940
لینک کوتاه کپی شد.

مهدی تارتار به شدت نسبت به داوری بازی سپاهان اعتراض داشت.

به گزارش ایلنا، مهدی تارتار، سرمربی تیم گل گهر، در نشست خبری پس از بازی با سپاهان به انتقادات خود از وضعیت داوری و اتفاقات این دیدار پرداخت. تارتار که به شدت عصبانی به نظر می‌رسید درخواست کرد که عملکرد داوران این مسابقه مورد بازبینی و موشکافی دقیق قرار بگیرد! 

او با ابراز نارضایتی از عملکرد داوران گفت: “نمی‌دانم چه بگویم، این همه مشکلات داوری واقعاً نگران‌کننده است. من در جایگاهی نیستم که بخواهم داوران را نقد کنم، اما همه آن‌ها از داوران بین‌المللی بودند. اگر این مسابقه به‌طور موشکافانه بررسی شود و رفاقت‌ها وارد کارشناسی نشود، ممکن است حقیقت روشن شود. کارشناسان خارجی نظر متفاوتی دارند و این در حالی است که کارشناسان داخلی یک چیز دیگر می‌گویند. چطور می‌شود که این‌گونه اختلاف نظرها وجود داشته باشد؟”

تارتار به گل دوم تیمش که مردود اعلام شد نیز اشاره کرد و گفت: “نمی‌دانم چرا گل دوم ما مورد قبول قرار نگرفت. فوتبال است، نه پینگ‌پنگ! اگر قرار باشد هر بازیکنی اشتباه کند و بعد منتظر VAR باشد، فوتبال را زشت می‌کنیم. در حالی که همه دنیا در تلاشند که گل‌ها رد و بدل شوند، ما در اینجا برعکس عمل می‌کنیم. همه داوران باکیفیت بودند، از وحید کاظمی و بیژن حیدری گرفته تا تیم داوری و اتاق VAR.”

او ادامه داد: “خسته نباشید می‌گویم به هر دو تیم و به بازیکنانم افتخار می‌کنم. واقعاً ما یک باشگاه سالم هستیم و این حق ما نیست که اگر جای دو تیم عوض می‌شد و ما در اصفهان بودیم، احتمالاً این اتفاقات رقم نمی‌خورد. در صحنه‌ای که گل دوم ما مردود شد، چشمانم سیاهی می‌رفت. ما را درک کنید، شب و روزمان را برای فوتبال گذاشتیم و زحمت می‌کشیم تا به حقمان برسیم. امیدوارم که ما اشتباه کرده باشیم!”

تارتار در نهایت به این نکته اشاره کرد که تیم سپاهان نیز برای فوتبال آمده بود، اما بر این باور است که شرایط برای تیم گل گهر به‌خوبی فراهم نشده و شب آن‌ها خراب شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی