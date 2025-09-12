به من احترام بگذارید و گرنه کنار گذاشته می شوید!

به گزارش ایلنا، مهدی رحمتی، سرمربی تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد، پس از تساوی تیمش مقابل فجر سپاسی در نشست خبری حاضر شد و درباره عملکرد تیم، شرایط تاکتیکی، قضاوت داور و آینده تیم توضیح داد.

رحمتی درباره جریان بازی گفت:«از همان ابتدای بازی، تیم ما با تمرکز کامل و تمام توان در زمین حاضر شد. تا دقیقه ۲۹ که اولین گل به ثمر رسید، مالک بازی بودیم و موقعیت‌های زیادی خلق کردیم. بعد از گل طبیعی بود که شیرازه تیم کمی از هم بپاشد، اما بازیکنان توانستند تمرکز خود را حفظ کنند و نیمه دوم هم عملکرد خوبی داشتند. تیم در طول مسابقه خوب دوید، پرس کرد و تمام تلاشش را انجام داد.»

او افزود:«از روز اول هدفم این بود که تیمی دونده، جنگنده و با شخصیت بسازم. حتی بعد از گل خوردن، تیم توانست به بازی برگردد و این برای تیم جوان ما نکته بسیار مثبتی است. بازیکنانم تمام تلاش خود را انجام دادند و واقعاً می‌خواهم از زحماتشان تشکر کنم.»

رحمتی با تأکید بر اهمیت انضباط گفت:«بازیکن تیم من، چه بزرگ و چه کوچک، باید به دستورات من احترام بگذارد. هر چیزی که می‌گویم باید در زمین اجرا شود؛ اگر بگویم بدو، بدود؛ اگر بگویم بایست، متوقف شود. اگر لازم باشد انرژی‌ام را صرف متقاعد کردن کسی کنم، آن بازیکن را کنار می‌گذارم و جایگزین می‌کنم. خوشبختانه بچه‌ها همکاری کردند و این نشان‌دهنده حرفه‌ای بودن تیم است.»

رحمتی درباره داوری توضیح داد:«در مجموع، داوری خوب بود و داور صحنه‌ها را به درستی مدیریت کرد. ما در یک یا دو صحنه اعتراض داشتیم، مثل جایی که داور آوانتاژ داد و می‌توانست خطا اعلام کند، اما بعدش ما ضربه زدیم و فرصت‌های خوبی داشتیم. در بقیه صحنه‌ها قضاوت صحیح بود و کمک کرد جریان بازی روان‌تر باشد.»

سرمربی خیبر ادامه داد:«همه ما نظرات خود را داریم، اما تصمیم نهایی با سرمربی است. کسی که روزانه با بازیکنان تمرین می‌کند و فیلم تمرینات و بازی‌ها را بررسی می‌کند، بهتر می‌تواند تصمیمات فنی بگیرد. اگر بازیکنی خوب تمرین کند، فرصت بازی خواهد داشت و هیچ‌کس به دلیل علاقه شخصی من بیرون نمی‌ماند.»

رحمتی درباره هافبک‌های جدید تیم گفت:«ما سه هافبک وسط اضافه کرده‌ایم: فردین یوسفی، صادق موسوی و اسماعیل بابایی. هر کدام تجربه بازی در تیم‌های مطرح ایران دارند. صادق موسوی کاپیتان شمس‌آذر بود، اسماعیل بابایی تجربه خوبی دارد و فردین یوسفی در ذوب‌آهن بازیکنی تأثیرگذار بوده است. اما این بازیکنان نیاز به زمان دارند تا هماهنگ شوند و تیم بتواند بهترین عملکرد را ارائه دهد. تیم‌سازی به سادگی نوشتن اسم بازیکنان کنار هم نیست و این فرآیندی زمان‌بر است.»

او افزود:«ما امیدواریم تا هفته پانزدهم به هماهنگی کامل برسیم. تیم فجر تیمی منسجم و با کیفیت است و تیم‌های دیگر هم سطح بالایی دارند. بازیکنان ما هنوز جوان هستند و نیاز دارند تا زمان کافی برای هماهنگی و بهبود داشته باشند.»

رحمتی درباره مقایسه تیم خود با تیم‌های میلیاردی گفت:«تیم ما ۳۰۰ میلیاردی است و نمی‌توانیم با تیم‌های ۱۳۰۰ میلیاردی مقایسه شویم. مالک باشگاه در شرایط اقتصادی سخت تلاش زیادی کرده و بستری فراهم کرده تا مردم از فوتبال لذت ببرند. ما تلاش می‌کنیم، اما اینکه تیم ما محکوم به بردن باشد، منطقی نیست. من فقط از تیم انتظار دارم به اندازه ظرفیتش تلاش کند و خواسته‌هایم با توان تیم مطابقت داشته باشد.»

رحمتی در پایان گفت:«از رسانه‌ها و هواداران می‌خواهم فشار را از روی تیم بردارند تا بازیکنان جوان بتوانند مسیر خود را پیدا کنند و با آرامش کار کنند. تیم ما در مسیر درست قرار دارد و با تلاش و زمان، هماهنگی کامل حاصل خواهد شد. بازیکنان زحمت کشیده‌اند و من به تلاش آن‌ها افتخار می‌کنم.»

انتهای پیام/