کری بازیکنان پرسپولیسی استقلال خوزستان بعد از برد استقلال (عکس)
محمد شریفی و ابوالفضل سلیمانی دو بازیکن اسبق پرسپولیس بعد از پیروزی مقابل استقلال با انتشار پستی به کری با حریف پرداختند.

به گزارش ایلنا، تیم استقلال خوزستان توانست ضمن حفظ روند شکست ناپذیری خود، به اولین برد فصل دست پیدا کند و امتیازش را از شرایط منفی به مثبت تغییر دهد. در عین حال، اولین شکست فصل را هم به همنام تهرانی تحمیل کرد. آن هم در شرایطی که به لحاظ مهره، دو تیم قابل مقایسه با یکدیگر نبودند.

در متن این برد، محمد شریفی قرار داشت. هافبک آبی‌های خوزستان که فوتبالش را از این استان شروع کرد و در پرسپولیس به اوج شهرت رسید، امروز در فصل بازگشت خود به لیگ برتر، اولین گلش در این سطح را جشن گرفت. او در دقیقه 35 روی تیزهوشی به هر آنچه خودش و تیمش می‌خواست دست پیدا کرد.

شریفی که یک بازیکن پرسپولیسی به حساب می‌آید، نود دقیقه در زمین حضور موثر داشت. علاوه بر او، ابوالفضل سلیمانی دیگر بازیکن استقلال خوزستان که سابقه حضور در جمع قرمزها را هم دارد، در لحظات پایانی به بازی آمد تا در جشن بعد از سوت پایان کنار هم باشند.

این دو تصویری از خود در رختکن منتشر کردند که بعد از بردن استقلال با خیال راحت آب می‌نوشند و صرفا با نوشتن عبارت Easy و شش قلب قرمز برای رقیب سنتی کری خوانی کردند.

