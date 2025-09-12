به گزارش ایلنا، مهدی ترابی در آخرین دقایق نیمه اول بازی با آلومینیوم اراک دچار مصدومیت شد و نتوانست بازی را ادامه دهد. او لنگان لنگان با همراهی بازیکنان تیم تراکتور راهی رختکن شد و جای خود را به لوژکیا داد.

پس از بازی هواداران تراکتور به شدت نگران مصدومیت این بازیکن بودند و سعید مظفری‌زاده نیز در واکنش به این خبر اعلام کرد: من بین نیمه پایین آمدم. او مقداری درد داشت، همسترینگش است. امیدوارم مشکلی نباشد و بتوانیم مهدی را در بازی بعد کنارمان داشته باشیم.

همچنین خداداد عزیزی هم در واکنش به مصدومیت این بازیکن عنوان کرد: مهدی همسترینگش یک کشیدگی کوچکی دارد و فکر می‌کنم گرید خیلی بالایی نباشد. باید فردا MRI بگیرند و چک بکنند. تکلیفش مشخص می‌شود. چون پایین همسترینگش است فکر می‌کنم که نزدیک به زانو باشد و خیلی سنگین نیست.

نکته مهم اینکه تیم تراکتور این هفته سه شنبه در دیداری حساس به مصاف تیم شباب الاهلی خواهد رفت و حضور مهدی ترابی در هاله ای از ابهام است.

درحالی که اعضای باشگاه تراکتور خبر از آسیب دیدگی جزئی همسترینگ مهدی ترابی می‌دادند اما اکنون شایعه مصدومیت رباط صلیبی ترابی وحشت را به جان هواداران تراکتور انداخته و باید دید تا ساعات آینده و انجام آزمایشات دقیق، آسیب دیدگی او چطور ارزیابی می‌شود.

