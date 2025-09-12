مدیرعامل تراکتور: بحث مصالحه بر سر آلوز مطرح نیست

به گزارش ایلنا، سعید مظفری‌زاده پس از پیروزی ۴-۱ تراکتور برابر آلومینیوم اراک در جمع خبرنگاران حاضر شد و در ابتدای صحبت‌های خود گفت: از بازی خیلی خوبی که بچه‌ها انجام دادند، خوشحالم. تماشاگران خانم‌مان واقعا از دقیقه یک تا پایان بازی سنگ تمام گذاشتند. از آنها ممنونم و خوشحالم که توانستیم دل هواداران را شاد کنیم. انشاالله بتوانیم در اولین فرصت تمام هواداران‌مان را کنار خودمان داشته باشیم.

او سپس در پاسخ به اینکه آیا نام آلوز از لیست تراکتور خارج شده است، گفت: دوست ندارم اتفاقی که درون تیم میفتد، بیرون تیم بگویم، چون ما یک پرونده درباره آقای آلوز داریم. ما کاری را که لازم بود، انجام دادیم و نمی‌خواهم بگویم جریان داخلی تیم به چه شکل است. ما مطابق قانون عمل کردیم و پرونده آقای آلوز هم طبق روال خودش پیگیری می‌کنیم.

"مطابق قانون هشت بازیکن خارجی می‌توانند در لیست باشند." مظفری‌زاده در واکنش به این موضوع گفت: بله، ما الان هشت خارجی داریم. ما مطابق قانون عمل کردیم. دوست ندارم بگویم چه فعل و انفعالی انجام دادیم اما کاری را که لازم بود انجام دادیم تا طبق قانون عمل کرده باشیم. با توجه به اینکه یک پرونده باز داریم، نمی‌خواهم راجع به جزئیات اینکه چه فرآیندی را پیش می‌گیریم، صحبت کنیم.

مدیرعامل تراکتور در ادامه در خصوص عملکرد خوب بازیکنان خارجی این تیم صحبت کرد و گفت: آقای اسکوچیچ در مصاحبه مطبوعاتی‌شان گفتند و من هم یکی دو بار مطرح کردم. برای ما اسم بازیکن مهم نیست، آمادگی بازیکن و اینکه بتواند به تیم کمک کند مهم است. این دیدگاهی است که ما در نقل و انتقالات مدنظرمان است. کل نقل و انتقالات تیم را سرمربی تیم و کادرفنی در نظر دارند و اصولی هم که درباره جذب بازیکن مدنظرشان بود، همین بود؛ اینکه بازیکن در اوج توانمندی باشد که بتواند به تیم کمک کند. خدا را شکر ما هم فصل گذشته و هم این فصل بازیکنان خارجی‌ای جذب کردیم که در کنار بازیکنان خوب داخلی‌مان خیلی موثر بودند و به تیم کمک کردند.

او در واکنش به اینکه تراکتور در پرونده آلوز تمایل به مصالحه با سپاهان دارد، گفت: ما یک کیس حقوقی داریم که روند آن را پیگیری می‌کنیم. اصلا بحث مصالحه مطرح نبود. فدراسیون فوتبال بنا بر وظیفه ذاتی‌شان دعوت کردند تا صحبت‌هایمان را مطرح کنیم. ما در پی احقاق حق و حقوق باشگاه هستیم. اجازه بدهید من راجع به جزئیات صحبت نکنم، چون یک پرونده حقوقی است که روند آن در حال پیگیری است.

او در واکنش به اینکه سپاهان مدعی است کارت بازی آلوز بدون حضور در ایفمارک برای تراکتور صادر شده و این موضوع تخلف سپاهان است، گفت: فدراسیون باید جواب بدهد. من فقط این را بگویم که فدراسیون همیشه کارت را صادر می‌کند اما اگر تمام مراحل ثبت‌نام بازیکن انجام نشود، در اختیار باشگاه قرار نمی‌دهد.

