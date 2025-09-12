نویدکیا: VAR آوردیم که به فوتبال کمک کند، نه اینکه بدتر شود

به گزارش ایلنا، محرم نویدکیا، سرمربی تیم فوتبال سپاهان در نشست خبری پس از دیدار با گل‌گهر سیرجان اظهار داشت: مسابقه امروز یک بازی فوق‌العاده درگیرانه بود؛ اوایل بازی نرمال بود، خطاها زیاد بود و پزشک‌ها زیاد در زمین بودند، فوتبال، حالت طبیعی نداشت.

وی ادامه داد: این بازی، بازی درگیرانه و خیلی محکمی بود و وقفه‌های زیاد در بازی عجیب بود امروز در زمین فوتبال شکل نمی‌گرفت، بعد از این‌که گل‌گهر به گل رسید، بهتر از ما بازی می‌کرد اما اخراج بازیکن گل‌گهر باعث شد روند بازی عوض شود. گل‌گهر کامل کار دفاعی را خوب انجام می‌داد و سعی کردیم از روزنه‌ها استفاده کنیم.

نویدکیا تصریح کرد: تا قبل از این‌که بازیکن ما‌ اخراج شود، کامل به بازی تسلط داشتیم، گل‌گهر سعی می‌کرد ضدحملات خطرناک بزند، شکل بازی هفته گذشته ما را می‌خواست انجام دهد.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان خاطرنشان کرد: ۲۰ دقیقه آخر بازی متعادل بود، اگر روی اتفاقات گل زده می‌شد. از برخی بازیکنان راضی نیستم و برخی از بازیکنانم خیلی خوب بودند و با تمام وجودشان بازی کردند. متأسفانه برخی هنوز جسارت بازی در سپاهان را ندارند، باید یاد بگیرند که اینجا سپاهان است و باید خیلی جسورتر باشند.

وی با بیان اینکه به هر ۲ تیم خسته نباشید می‌گویم، گفت: تنها نکته منفی زمان طولانی بین ۲ بود که بازیکنان در زمین و ما مربیان دو تیم، روی نیمکت نشسته بودیم. این مدت ۲۰ دقیقه طول کشید و داوران نمی‌آمدند که خیلی عجیب است.

نویدکیا در پایان عنوان داشت: VAR آوردیم که کمک کند، اما کمک که نمی‌کند، تازه بازی‌ها بدتر می‌شود و بحث‌ها بیشتر می‌شود، شاید داریم وقتمان را به خاطر این نوع بازی تلف می‌کنیم.

