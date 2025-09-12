شیری: هرجا تراکتور نیاز داشته باشد بازی میکنم
مهدی شیری از جو استادیوم تبریز در حضور بانوان هوادار تراکتور تمجید کرد.
به گزارش ایلنا، تراکتور امروز در هفته سوم لیگ برتر میزبان آلومینیوم اراک بود و موفق شد با نتیجه چهار بر یک حریف خود را شکست بدهد و اولین پیروزی فصل را ثبت کند. مهدی شیری پس از این مسابقه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: به همه هواداران عزیزی که آمده بودند، تبریک میگویم. خیلی به انرژی آنها نیاز داشتیم و خدا را شکر توانستیم سه امتیاز بازی را بگیریم. سه امتیاز این مسابقه قبل از جام باشگاههای آسیا برایمان خیلی مهم بود و اتفاق خوبی رقم خورد. انشالله بتوانیم در ادامه راه موفق باشیم.
شیری درباره جو ورزشگاه و حضور زنان در استادیوم گفت: از همه تشکر میکنم. جو خیلی خوبی بود و انرژی مثبتی به بچهها دادند. ما به آنها نیاز داشتیم، چون واقعا بدون آنها بازی شوری ندارد. امیدوارم این روند ادامهدار باشد. انشالله روز به روز بهتر خواهیم شد.
او درباره حضور خود در پست هافبک وسط گفت: من سعی میکنم تا جایی که میشود، هر جایی که تیم نیاز دارد کمک کنم. انشالله بتوانم عملکرد خوبی داشته باشم. من تمام تلاشم را میکنم و همیشه دوست دارم صدم را برای تیم بگذارم. برایم مهم نیست که چه پستی و چه جایگاهی باشم، مهم موفقیت تیم است و دوست دارم همیشه تیم موفق باشد. وقتی تیم موفق باشد، یعنی بقیه اعضای گروه هم موفق هستند.