حمایت جالب شجاع از قلعه نویی بعد از خط خوردن از تیم ملی

به گزارش ایلنا، شجاع خلیل‌زاده پس از پیروزی تراکتور مقابل آلومینیوم اراک اظهار داشت: یک خسته نباشید خدمت بانوان عزیز می‌گویم. جوی درست کردند که تا به حال در این استادیوم ندیده بودم. تشکر می‌کنم که آمدند و حمایت کردند و مزد حمایت‌شان را گرفتند. این سه امتیاز هم تقدیم به بانوان عزیز، جای آقایان هم خالی بود. تشویق وحشتناکی کردند.

شجاع درباره شعار "شجاع باتعصب" هواداران گفت: انقدر من دوست‌شان دارم که این دوست داشتن دو طرفه است. من وظیفه‌ام را انجام می‌دهم. هر کاری که بتوانم انجام می‌دهم، امیدوارم که امسال هم مثل سال گذشته موفق باشیم. همه باید پشت هم باشیم. چه هواداران، چه بازیکنان، چه مدیریت پشت هم باشیم و دست به دست هم بدهیم تا امسال هم سال خوبی داشته باشیم.

مدافع تراکتور درباره غیبت خود در لیست تیم ملی برای مسابقات کافا عنوان کرد: نظر سرمربی است. سرمربی تیم ملی هر تصمیمی بگیرد، ما احترام می‌گذاریم. من تلاشم را می‌کنم که بهترین عملکردم را برای تراکتور داشته باشم و پس از آن هر چه صلاح باشد. اگر در تیم ملی باشیم، خوشحال می‌شویم و اگر نباشیم هم آرزوی موفقیت می‌کنیم.

شجاع درباره فشاری که به بازیکنان تیم ملی وارد می‌شود، گفت: به نظر من فشار الکی روی تیم ملی وارد می‌کنند. تیم ملی مملکت‌مان است، همه حمایت کنید. من نمی‌خواهم پشت سرمربی تیم ملی را بگیرم و الان هم که در تیم ملی نیستم و این بازی‌ها بازی نکردم اما به نظرم باید حمایت کنیم. صحبت‌هایی می‌شود که جوان وارد تیم ملی شود؛ شما سه جوان نام ببرید که الان در لیگ بازی می‌کنند که بتوانند در تیم ملی بازی کنند. هر جوانی که بازی می‌کرد، دعوت شد. جوان هم باید در حد ملی باشد و تلاش کند و در لیگ بازی کند تا بتواند به تیم ملی کمک کند. مربی تیم ملی هم که نمی‌تواند چشمش را ببندد و بازیکن خوب را دعوت نکند. من می‌گویم به نظر سرمربی احترام بگذاریم و هر جا مشکلی هست، دست به دست هم بدهیم و حل کنیم. همدیگر را نزنیم. همه ایرانی هستیم. همه به هم کمک کنیم.

مدافع تراکتور درباره بازی پیش‌روی این‌ تیم در لیگ نخبگان اظهار داشت: بازی امروز خیلی مهم بود. با این برد با روحیه برای جام باشگاه‌ها می‌رویم. بازی سختی داریم. شباب الاهلی بهترین تیم امارات است و بازیکنان خیلی خوبی دارد، بازیکنان ایرانی خوبی هم آنجا بازی می‌کنند اما ما تراکتور هستیم و می‌رویم که از آبروی ایران و مردم آذربایجان دفاع کنیم و از گروه‌مان صعود کنیم.

او درباره شرایط مهدی ترابی که در این بازی دچار مصدومیت شد، گفت: بعد از ۲۵ روز تعطیلاتی که داشتیم، از شرایط بازی دور بودیم و این اولین بازی بعد از مدت‌ها بود. مصدومیت‌ها در این شرایط به سراغ آدم می‌آید. خودم هم پایم درد می‌کند. امیدوارم مهدی مشکل خاصی نداشته باشد و بازی بعد بتواند کمک‌مان کند.

شجاع در خصوص زوج دفاعی جدید تراکتور نیز گفت: یکی از پست‌های مهم در تیم، دفاع وسط‌ها هستند که بتوانند هماهنگ شوند. من و آقاسی دو سال کنار هم بازی کردیم و چشم بسته همدیگر را پیدا می‌کردیم. دفاع وسط پستی است که باید بازی کنید تا هماهنگ‌ شوید. نیاز به زمان دارد. بازیکنان خوبی داریم و هر کسی بهتر باشد، بازی می‌کند.

او در پایان درباره دروازه‌بان جدید تراکتور گفت: اول از همه باید بگویم جای آقای بیرانوند خالی بود. دروازه‌بان جدید امروز خوب کار کرد. امیدوارم به تراکتور کمک کند. هر کسی بازی می‌کند، برای موفقیت تراکتور تلاش می‌کند. امیدوارم امسال بهترین نتایج را بگیریم و هواداران به آنچه لایقش هستند، برسند.

او در واکنش به اینکه کادرفنی تیم ملی به او استراحت داده بود، گفت: نظر سرمربی است. یک صحبتی شده بود اما نظر سرمربی است. اینکه استراحت کنم یا نکنم، نظر آقای قلعه‌نویی است. من امیدوارم آقهی قلعه‌نویی بماند و تیم ملی با آقای قلعه‌نویی موفق باشد. ایشان زحمت کشیده و تیم به جام جهانی رفته و حق ایشان است در جام جهانی سرمربی تیم باشد.

خلیل‌زاده در خصوص اینکه در فیفادی گذشته تحت فشار قرار گرفته بود، گفت: این فشاری است که وقتی در تراکتور بازی کنی، وجود دارد. تیم‌های دیگر انقدر هجمه وارد می‌کنند که توپ از آن سمت گل می‌شود و می‌گویند بازیکن تراکتور بود. ما در تراکتور باید انقدر خوب بازی کنیم و بیشتر از چیزی که هستیم نشان بدهیم تا در تیم ملی مثمرثمر باشیم.

