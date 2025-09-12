گل گهر 1-1 سپاهان: دیدار جنجالی با تساوی به پایان رسید

به گزارش ایلنا، هفته سوم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور با دیدار تیم‌های گل‌گهر سیرجان و سپاهان اصفهان از ساعت 20 امروز (جمعه) در ورزشگاه شهید قاسم سلیمانی سیرجان دنبال شد که این دیدار با تساوی یک - یک همراه بود.

میزبان در دقیقه 12 با گلزنی امید حامدی‌فر از حریف خود پیش افتاد. علیرضا علیزاده در شرایطی که در دقیقه 20 کارت زرد گرفته بود، در دقیقه 24 با کارت زرد دوم از زمین اخراج شد تا گل‌گهر با 10 بازیکن به بازی ادامه بدهد. گل رضا جعفری به سپاهان نیز در دقیقه 43 پس از بازبینی صحنه به کمک سیستم کمک داور ویدیویی (VAR) رد شد.

داوران مسابقه بین دو نیمه به دلیل درگیری‌های رخ داده در رختکن، با حدود 15 دقیقه تأخیر به زمین آمدند و این نیمه با 15 دقیقه تأخیر آغاز شد. سپاهان در دقیقه 55 صاحب یک ضربه پنالتی شد که انزو کریولی در دقیقه 60 توانست این ضربه را تبدیل به گل کند. اخراج امید نورافکن در دقیقه 72 که سپاهان را 10 نفره کرد، آخرین اتفاق مهم این مسابقه پُرحاشیه بود.

گل‌گهر با کسب چهار امتیاز، در رتبه هشتم جدول رقابت‌ها قرار گرفت. سپاهان نیز که در سومین هفته پی در پی موفق به کسب پیروزی نشد، با دو امتیاز در رتبه یازدهم جدول ایستاده است.

سیدوحید کاظمی قضاوت این مسابقه را بر عهده داشت که پویا پورعلی از گل‌گهر و آریا یوسفی و احسان حاج‌صفی از سپاهان را با کارت زرد جریمه کرد. کاظمی همچنین به علیرضا علیزاده از گل‌گهر و امید نورافکن از تیم سپاهان نیز کارت قرمز نشان داد.

