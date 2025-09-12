از دروژدک انتظار یک گل داشتیم
خداداد: جانشین بیرو چهار سال بوندسلیگا بوده است
خداداد عزیزی در مورد پیروزی پرگل تراکتور صحبت کرد.
به گزارش ایلنا، خداداد عزیزی پس از پیروزی ۴-۱ تیمش مقابل آلومینیوم اراک درباره مصدومیت ترابی و عملکرد تیمش با حضور تماشاگران خانم صحبت کرد.
خداداد عزیزی، سرپرست تراکتور، درباره بازی با آلومینیوم اراک گفت: بازی خوبی بود. طبیعتا تیم آنها جوان بود و ما هم زود به گل رسیدیم و شرایط تغییر کرد. در کل بازی خوبی برای ما بود و ۳ امتیازش هم برای ما مهم بود چون ما یک مقدار در دو هفته اول سر به گل رسیدن مشکل داشتیم با اینکه در بازی با مس رفسنجان هم شانسهای زیادی هم داشتیم ولی شانسها گل نشد ولی امروز به گل مشست و الحمدالله ۳ امتیاز بازی هم گرفتیم.
او درباره جو خاص استادیوم با حضور تماشاگران خانم گفت: طبیعتا با وجود خانمها جو متفاوتتر میشود. الحمدالله کنترل هم شد و شرایط هم خوب بود و بازی خوبی هم شد. خانمها در تبریز نشان دادند که شدید و دو آتشه طرفدار تراکتور هستند.
عزیزی درباره حضور دروازهبان خارجی تیم گفت: ایشان ۴ سال بوندسلیگا بوده. ۱ سال بوندسلیگا۱ بوده و ۳ سال هم بوندسلیگا۲ بوده و طبیعتا گلری کردن در آلمان خیلی کار سادهای نیست که شما جزو گلرهای اصلی باشید. طبیعتا در آلمان بازی کردن به عنوان یک گلر خیلی سخت است چون گلرهای خیلی خوبی دارد. من فکر میکنم عملکردش خوب بود اگرچه که خیلی فشار به ما نیامد ولی عملکردش خوب بود.
او درباره شرایط مصدومیت ترابی گفت: مهدی همسترینگش یک کشیدگی کوچکی دارد و فکر میکنم گرید خیلی بالایی نباشد. باید فردا MRI بگیرند و چک بکنند. تکلیفش مشخص میشود. چون پایین همسترینگش است فکر میکنم که نزدیک به زانو باشد و خیلی سنگین نیست.
عزیزی درباره کری خوانی رقبا بعد از نتیجه هفته اول لیگ گفت: ما به رقبا کاری نداریم و برای خودمان بازی میکنیم، برای طرفداران تراکتور بازی میکنیم، ما برای دل خودمان و اینکه خودمان و طرفدارانمان از فوتبال لذت ببرند بازی میکنیم. اینکه رقبا چه میگویند خیلی اهمیت ندارد. در بازی با مس رفسنجان هم ما موقعیتهای زیادی داشتیم ولی بعضی مواقع فوتبال اینطور میچرخد و توپ در گل نمیرود و بعضی مواقع هم گل میشود. ما خیلی نگران رقبا نیستیم.
او درباره هزینههای عجیب تیمهای لیگ برتری گفت: ما ریخت و پاشی نکردیم و میتوانند آمار بگیرند. از خودشان بپرسید من فکر میکنم که این سوال، سوال من نیست. اگر آنها ریخت و پاش کردند باید از خودشان سوال کنید و سازمان لیگ که یک سقفی گذاشتند.
عزیزی درباره عدم رعایت سقف قراردادها در برخی تیمهای لیگ برتری گفت: باز هم میگویم از خودشان باید بپرسید. ما سعی کردیم سقف را رعایت کنیم. قیمت بازیکنانمان مشخص است. یکی از دلایلی که آقای زنوزی مالک باشگاه تراکتور روی این قضیه حساس است و گاها بحث میکند این است که ما رعایت کردیم و حالا اگر دیگران رعایت نکردند خود فدراسیون فوتبال، سازمان لیگ و دوستان باید جواب بدهند.
او درباره عصبانیتش در نیمه اول و اعتراضش نسبت به داور گفت: عصبانی شدم؟ نه صحنه روی نادری بود. در بحث داوری طبیعتا دانستههای آنها بیشتر از ماست ولی آن چیزی که ما میبینیم و گاها اعتراض میکنیم یک اعتراض ناخواسته است. اینطور نیست که ما خواسته اعتراض کنیم. ما حس کردیم که نادری را از پشت هول داده و وقتی که اعتراض کردم و با داور چهارم صحبت کردم گفتند که فشارش آنقدر نبوده. بحث من این بود که اخطار میتوانست نداشته باشد ولی گفتند که فریب داور بوده و اخطار دارد.
عزیزی درباره نحوه بازی و عملکرد دروژدک گفت: قبل از بازی هم من به دروژدک گفتم که توقع ما بیشتر است. چیزی که ما سال قبل از او دیدیم توقعمان هم از او و هم از اشترکالی بیشتر است. در هفته گذشته دوماگوی خیلی خوب تمرین کرد. ما توقع یک دانه را از او داشتیم ولی اینکه هتریک کرد فکر کنم از پایش در رفت.