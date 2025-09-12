خبرگزاری کار ایران
برگزاری آخرین تمرین سرخپوشان پیش از مصاف با فولاد

برگزاری آخرین تمرین سرخپوشان پیش از مصاف با فولاد
تیم فوتبال پرسپولیس امروز جمعه آخرین جلسه تمرینی پیش از دیدار برابر فولاد خوزستان را برگزار کرد.

به گزارش ایلنا، سرخپوشان پایتخت برای دیدار برابر فولاد خوزستان از هفته سوم مسابقات لیگ برتر خلیج فارس، امروز جمعه ۲۱ شهریور ۱۴۰۴ از ساعت ۱۶ و ۴۵ دقیقه به مدت یک ساعت در زمین شماره دو مجموعه ورزشی آزادی، آخرین جلسه تمرینی خود را برگزار کردند.

پیش از شروع تمرین، بازیکنان در جلسه فنی شرکت کردند و کادر فنی نکات لازم و آنالیز تیم حریف را برای بازیکنان تشریح کرد.

تمرین با گرم کردن آغاز شد و پس از آن، برنامه‌های بدنسازی، پاسکاری، جابحایی و مرور کارهای تاکتیکی و همچنین ضربات ایستگاهی و کارهای سرعتی در برنامه بود.

سرخپوشان بعد از پایان تمرین، راهی هتل محل اقامت خود شدند تا با استراحت و تغذیه، آماده بازی فردا (شنبه) مقابل فولاد خوزستان شوند.

تیم فوتبال پرسپولیس از ساعت ۱۹ شنبه ۲۲ شهریور در زمین شهدای شهر قدس، میزبان تیم فولاد خوزستان خواهد بود.

