اسکوچیچ: برد برای ما بسیار مهم بود/ تراکتور قدرتمندتری میسازیم
سرمربی تراکتور پس از پیروزی مقابل آلومینیوم اراک، حضور پرشور بانوان را مایه افتخار دانست و تأکید کرد: با رفع نقاط ضعف، در ادامه لیگ شاهد تراکتوری قدرتمندتر خواهیم بود.
به گزارش ایلنا، دراگان اسکوچیچ در نشست خبری پس از دیدار با آلومینیوم اراک گفت: اول از همه دلم میخواهد بازیها را با حضور پرتعداد هواداران برگزار کنیم. حضور بانوان باعث غرور و افتخار بود. بازی راضیکننده بود و پیروزی برای من اهمیت زیادی داشت و باید میبردیم. در بازی نقاط مثبت و منفی وجود داشت؛ ضدحملات ما هیجانانگیز بود و وقتی بازیسازی را از عقب زمین انجام میدادیم، توپ را از دست میدادیم و تعادل تیم به هم میخورد. به نقاط ضعف و قوت تیم واقف هستیم و سادهلوح نیستیم. تراکتور بهتری خواهیم داشت.
وی درباره قدرت سرزنی تیم افزود: همانطور که گفتم نقاط ضعف و قوت تیم را میشناسیم. گاهی توپ را در بازیسازی از دست میدادیم که نگرانکننده نبود. بازیکنان جدید با شرایط و کشور جدید آشنا میشوند، اما جای نگرانی نیست و نقاط ضعف را بازی به بازی برطرف خواهیم کرد. آلومینیوم هم به مرور شرایط بهتری پیدا خواهد کرد. آنان در دو بازی اول کمی بدشانسی آوردند.
سرمربی تراکتور در خصوص عدم استفاده از مهرداد محمدی، گفت: مهرداد از مصدومیت جدی بازمیگردد؛ با صبوری قدم به قدم پیش میرویم و پیشرفت او بسیار راضیکننده است. او تلاش فوق العادهای انجام میدهد تا به شرایط آرمانی بازگردد. صادق محرمی هم از مصدومیت جدی بازگشته و هر دو به زودی توانایی خود را نشان خواهند داد. تیم ما پرمهره است.