به گزارش ایلنا، تیم فوتبال استقلال تهران در دیداری از هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر باشگاه‌های کشور، در ورزشگاه شهدای فولاد آرنا مقابل استقلال خوزستان صف‌آرایی کرد و با نتیجه ۱ بر صفر مغلوب شد. تنها گل این دیدار را محمد شریفی در دقیقه ۳۵ به ثمر رساند.

این شکست که نخستین باخت فصل برای شاگردان ریکاردو ساپینتو محسوب می‌شود، آن‌ها را با چهار امتیاز در جایگاه هفتم جدول رده‌بندی قرار داد. در مقابل، استقلال خوزستان با کسب این پیروزی، امتیازات منفی خود را جبران کرده و با دو امتیاز به رده نهم صعود کرد.

در نیمه نخست، استقلال تهران که به دلیل خستگی ناشی از بازی‌های ملی، از حضور بسیاری از ستاره‌های خود روی نیمکت بهره می‌برد، نمایش چندان باب طبعی ارائه نکرد و با شکست به رختکن رفت. در نیمه دوم، تلاش شاگردان ساپینتو برای باز کردن دفاع چند لایه استقلال خوزستان، با حضور بازیکنانی چون یاسر آسانی و موسی جنپو، چندین موقعیت گلزنی را به همراه داشت، اما در نهایت آبی‌پوشان در گلزنی ناکام ماندند.

این نتیجه، یادآور اتفاقات فصل گذشته بود که استقلال تهران در هفته سوم مقابل هم‌نام خوزستانی خود شکست خورده بود. با ثبت این اولین شکست فصل، تمرکز استقلالی‌ها اکنون به دیدار آتی این تیم مقابل الوصل امارات در چارچوب رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا ۲ معطوف خواهد شد.

یکی از نکات قابل توجه بازی، ورود منیر الحدادی در اواخر نیمه دوم بود که ضربه از راه دور او لحظاتی پس از ورود به زمین، به تیر دروازه استقلال خوزستان برخورد کرد.

ترکیب دو تیم:

⦁ استقلال خوزستان: امید افشین، محمد شریفی (۸۱- قاسم لطیفی)، حمید بوحمدان، امیرعلی صادقی (۶۵- محمدحسین زواری)، ابوالفضل کوهی، فیاضی میردورقی، سجاد دانایی (۸۲- علیرضا کرمی)، حجت احمدی، محمدمهدی احمدی (۹۰- ابوالفضل سلیمانی)، امیرحسین جلال‌وند (۶۵- امیرحسین فرهادی) و محمدرضا مهدی‌زاده.

⦁ استقلال تهران: آنتونیو آدان، صالح حردانی (۶۷- صالح حردانی)، آرمین سهرابیان، روزبه چشمی، دیدیه اندونگ، عارف آقاسی (۴۶- سعید سحرخیزان)، ابوالفضل جلالی، محمدحسین اسلامی (۴۶- یاسر آسانی)، مهران احمدی (۸۶- منیر الحدادی)، علیرضا کوشکی (۶۷- موسی جنپو) و محمدرضا آزادی.

داور: حسن اکرمی

اخطار: ابوالفضل کوهی و امید افشین (استقلال خوزستان)، علیرضا کوشکی و محمدحسین اسلامی (استقلال)

اخراج: حمید بوحمدان (۷۸) از استقلال خوزستان و رامین رضاییان (۴+۹۰) از استقلال

