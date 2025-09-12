جدال مربیان استقلالی برنده نداشت!

خبرگزاری کار ایران
مصاف تیم‌های خیبر خرم‌آباد و فجرسپاسی شیراز در هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران با تساوی یک – یک و تقسیم امتیازات پایان یافت.

به گزارش ایلنا، دیدار حساس تیم‌های خیبر خرم‌آباد و فجرسپاسی شیراز در چارچوب هفته سوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران عصر امروز برگزار شد و در نهایت با تساوی یک – یک خاتمه یافت. این مسابقه به دلیل حضور دو مربی استقلالی روی نیمکت‌ها، از جذابیت و حساسیت ویژه‌ای برخوردار بود و هر دو تیم برای کسب سه امتیاز پا به میدان گذاشته بودند.

نیمه نخست این دیدار با برتری نسبی شاگردان پیروز قربانی همراه شد. تیم فجرسپاسی که از همان دقایق ابتدایی با برنامه و انسجام بیشتری بازی می‌کرد، توانست بارها خط دفاعی خیبر را تحت فشار قرار دهد. سرانجام در دقیقه ۲۹ حمله‌ای سازمان‌یافته از میانه میدان به نتیجه رسید و توپ پس از چند پاس متوالی به فرشید اسماعیلی رسید. هافبک باتجربه فجرسپاسی با یک ضربه فنی و هوشمندانه موفق شد دروازه خیبر را باز کند و تیمش را پیش بیندازد.

این گل علاوه بر زیبایی فردی، نشان‌دهنده کار تیمی دقیق شاگردان قربانی بود و هواداران حاضر در ورزشگاه را به وجد آورد. پس از این گل، خیبر خرم‌آباد برای جبران نتیجه حملات خود را افزایش داد اما دفاع منسجم فجرسپاسی مانع از باز شدن دروازه این تیم شد. نیمه اول در نهایت با نتیجه یک بر صفر به سود نماینده شیراز به پایان رسید.

با آغاز نیمه دوم، شاگردان مهدی رحمتی  کاملاً هجومی به خود گرفتند. حملات پرفشار خیبر باعث شد تا خط دفاعی فجرسپاسی بارها دچار مشکل شود. در دقیقه ۶۰، روی یک حرکت ترکیبی  احسان حسینی با ضربه‌ای دقیق دروازه فجرسپاسی را گشود و نتیجه را به تساوی کشاند.

