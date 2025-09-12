خبرگزاری کار ایران
تراکتور به خارجی جدید خود افتخار می‌کند
رجی لوژکیا چهارمین گل تراکتور را وارد دروازه آلومینوم کرد.

به گزارش ایلنا، رجی لوژکیا، بازیکن اهل آلبانی در مدت زمان کوتاه حضورش در ترکیب تراکتور، در پستی که چندان به آن عادت ندارد خوش درخشید و گل زد.

 او که در پست وینگر راست بازی می‌کرد موفق شد یک گل تماشایی را وارد دروازه آلومینیوم اراک بکند و پیروزی پرگل تیمش را شیرین‌تر کرد. او گل چهارم تراکتور را در نیمه دوم به ثمر رساند تا در شب درخشان دروژدک، دیگر خارجی موثر تبریزی‌ها لقب بگیرد.

او با این گل زیبا از استرسی که در جو تبریز رویش حس می‌شد جلوگیری کرد و خیلی زود تشویق سکوها برای خودش را خرید.

لوژکیا که از فوتبال آلبانی به ایران آمده، بعد از اروین بولکو که یک دهه پیش برای سپاهان بازی می‌کرد و همچنین جواهیر سوکای، مهاجمی که بازی‌های زیادی برای طلایی‌پوشان انجام داده بود، به سومین آلبانیایی لیگ برتر تبدیل شد.

حالا دراگان اسکوچیچ با این نمایش موثر لوژکیا می‌تواند در ابتدای راه و در اولین پیروزی فصل تراکتور به عملکرد خرید جدید خود افتخار کند و باید دید این بازیکن آلبانیایی در ادامه فصل چه عملکردی خواهد داشت.

