مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

باخت ناباورانه استقلال در نیمه اول!

شاگردان ریکاردو ساپینتو با دریافت دو گل از میزبان خود به رختکن رفتند.

به گزارش ایلنا، نیمه اول مصاف استقلال خوزستان و استقلال با برتری یک گله میزبان به پایان رسید.

در همان ابتدای نیمه اول، جلالی‌وند بازیکن استقلال خوزستان در موقعیت تک به تک به آدان قرار گرفت اما شوت او را آدان در دقیقه ۴ با واکنشی فوق العاده در اختیار گرفت.

در ادامه این دیدار، نسبتا پربرخورد و پر اشتباه  از سوی دو تیم دنبال شد و موقعیت خاصی روی دروازه‌ها رقم نخورد و یکی دو فرصت بدست آمده برای استقلال هم راهی اوت شد.

در دقیقه ۳۵ شوت بوحمدان با دفع آدان همراه شد و توپ برگشتی را شریفی به گل نخست بازی برای استقلال خوزستان تبدیل کرد.

در ادامه تیم استقلال خوزستان یک گل دیگر هم به ثمر رساند که پس از بررسی VAR، گل به درستی مردود اعلام شد.

در دقیقه ۶+۴۵ شوت اسلامی از کنار دروازه میزبان راهی اوت شد و شوت مهران احمدی در دقیقه ۸+۴۵ به تیرک افقی دروازه استقلال خوزستان برخورد کرد تا در نهایت بازی در این نیمه با برتری یک گله استقلال خوزستان به پایان برسد.

