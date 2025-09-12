نیمکت رویایی و گرانقیمت استقلال در اهواز
ستارههای پر سر و صدای استقلال از روی نیمکت در اهواز کار را آغاز کردند.
به گزارش ایلنا، در حالی که انتظار میرفت ریکاردو ساپینتو سرمربی استقلال در مسابقه هفته سوم مقابل آبیپوشان خوزستانی خریدهای پرسر و صدا و ستارههای سرشناس خارجی تیمش را در ترکیب اصلی قرار بدهد، اما او در اقدامی جالب بسیاری از بازیکنان مطرح خود را نیمکت نشین کرد.
ساپینتو که یکی از پرستارهترین تیم های استقلال در تاریخ لیگ برتر را در اختیار دارد، برای بازی امروز نفراتی سرشناسی مثل رامین رضاییان، سعید سحرخیزان، موسی جنپو، منیر الحدادی و یاسر آسانی را نیمکتنشین کرد.
حضور ستارههای مطرحی که سوابق فراوانی در دنیای فوتبال دارند در اسکواد استقلال، از آبیپوشان یک تیم قدرتمند ساخته اما با توجه به دیراضافه شدن این نفرات به تمرینات آبی پوشان ساپینتو تصمیم گرفت آنها را در ترکیب اصلی قرار ندهد تا شاید در نیمه دوم از این نفرات مطرح بهره بگیرد.
عدم حضور ستارههای بزرگی مثل رضاییان، سحرخیزان، الحدادی، آسانی و ... که برای جذب آنها هزینه بسیار زیادی به باشگاه استقلال تحمیل شده، باعث شد تا نیمکت آبیپوشان مقابل استقلال خوزستان گرانقیمت لقب بگیرد.
جالب اینکه سایر نفرات نیمکت نشین استقلال را حبیب فرعباسی، سامان فلاح، حسین گودرزی، امیرمحمد رزاقی نیا، ابوالفضل زمانی و اسماعیل قلی زاده تشکیل میدهند. از این بین هم باشگاه استقلال با احتساب مبالغ مربوط به رضایتنامه برای فرعباسی، رزاقینیا و گودرزی هم هزینه کمی انجام نداده که مجموعه نیمکت نشینان میتواند لقب «گرانترین نیمکت تاریخ فوتبال ایران» را به استقلال در بازی امروز بدهد.
بیشک ساپینتو در بازی های بعدی اینچنین به ستاره های مطرح تیمش استراحت نخواهد داد؛ هرچند که نفرات اصلی آبی پوشان در بازی امروز اکثرا با مبالغ نسبتا بالا جذب شدند و هرکدام نیمکت نشین شوند، میتوانند به گران بودن نیمکت تیم کمک کنند!