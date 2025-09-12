مصدومیت نگران کننده ترابی بعد از حرکت تماشایی
مهدی ترابی در بازی با آلومینویم با مصدومیت مواجه شد و با برانکارد از زمین بیرون رفت.
به گزارش ایلنا، مهدی ترابی، وینگر تراکتور، پس از یک نیمه پرتلاش، زمین بازی را به واسطه مصدومیت از ناحیه عضله پشت پای ران ترک کرد. او در صحنهای که قصد داشت ضدحمله تراکتوریها را سازماندهی کند، با یک با یک سرپای تماشایی با نوک پا بازیکن آلومینیوم را از پیش رو برداشت، اما با توجه به اینکه پایش را تا حد زیادی بالا برده بود، پس از اتمام این صحنه در زمین آلومینیوم کمی احساس درد کرد و سپس روی زمین نشست و در نهایت با برانکارد از زمین خارج شد.
در حالی که تراکتوریها رگی لوشکیا، بازیکن آلبانیایی، را به سرعت جایگزین اون کردند، به نظر میرسید با توجه به آنکه ترابی با دست عضله پشت پای خود را فشار میداد، موضوع او کشیدگی باشد و احتمالاً با این مصدومیت او مدتی نخواهد توانست در ترکیب تراکتورها به میدان برود.
ترابی پس از خروج از زمین، روی نیمکت نشست و با بستن یخ به ران پای خود، ریکاوری بخش مصدوم پای خود را آغاز کرد، در حالی که بازیکنان تراکتور تک تک از او درباره شرایطش سوال میکردند و نگران این مهره کلیدی سرخپوشان تبریزی بودند که امروز اولین پاس گل خود را در رقابتهای لیگ برتر در این فصل به دروژدک داد.