خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مصدومیت نگران کننده ترابی بعد از حرکت تماشایی

مصدومیت نگران کننده ترابی بعد از حرکت تماشایی
کد خبر : 1684903
لینک کوتاه کپی شد.

مهدی ترابی در بازی با آلومینویم با مصدومیت مواجه شد و با برانکارد از زمین بیرون رفت.

به گزارش ایلنا، مهدی ترابی، وینگر تراکتور، پس از یک نیمه پرتلاش، زمین بازی را به واسطه مصدومیت از ناحیه عضله پشت پای ران ترک کرد. او در صحنه‌ای که قصد داشت ضدحمله تراکتوری‌ها را سازماندهی کند، با یک با یک سرپای تماشایی با نوک پا بازیکن آلومینیوم را از پیش رو برداشت، اما با توجه به اینکه پایش را تا حد زیادی بالا برده بود، پس از اتمام این صحنه در زمین آلومینیوم کمی احساس درد کرد و سپس روی زمین نشست و در نهایت با برانکارد از زمین خارج شد.

در حالی که تراکتوری‌ها رگی لوشکیا، بازیکن آلبانیایی، را به سرعت جایگزین اون کردند، به نظر می‌رسید با توجه به آنکه ترابی با دست عضله پشت پای خود را فشار می‌داد، موضوع او کشیدگی باشد و احتمالاً با این مصدومیت او مدتی نخواهد توانست در ترکیب تراکتورها به میدان برود.

ترابی پس از خروج از زمین، روی نیمکت نشست و با بستن یخ به ران پای خود، ریکاوری بخش مصدوم پای خود را آغاز کرد، در حالی که بازیکنان تراکتور تک تک از او درباره شرایطش سوال می‌کردند و نگران این مهره کلیدی سرخپوشان تبریزی بودند که امروز اولین پاس گل خود را در رقابت‌های لیگ برتر در این فصل به دروژدک داد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی