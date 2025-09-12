به گزارش ایلنا، یکی از مهیج‌ترین مسابقات لیگ برتر در سال‌های اخیر در تبریز برگزار شد؛ جایی که تراکتور با فوتبال تهاجمی و آشنا‌ی خود چهار بار دروازه آلومینیوم را باز کرد و نخستین برد فصل را جشن گرفت.

این مسابقه از همان ابتدا پر سرعت دنبال شد. دوماگوی دروژدک مهاجم کروات تراکتور با استفاده از ارسال‌های دقیق از جناح راست موفق شد در نیمه نخست سه بار توپ را از خط دروازه عبور دهد؛ دانیال اسماعیلی‌فر در دو صحنه نقشی کلیدی ایفا کرد و مهدی ترابی نیز یک پاس گل تماشایی برای هم‌تیمی‌اش فرستاد. گل چهارم تراکتور هم روی همکاری مهدی هاشم‌نژاد و رجی لوژکیا مهاجم خارجی دیگر این تیم به ثمر رسید تا قرمزپوشان نیمه‌ای رویایی را پشت سر بگذارند.

در نیمه دوم شاگردان بردیف همچنان دست از حمله نکشیدند و بارها تا آستانه گلزنی رفتند اما واکنش‌های محمد خلیفه مانع شد اختلاف بیشتر شود. در سوی مقابل، آلومینیوم با ضربات ایستگاهی و بازی هوایی بارها خطرساز شد و در نهایت با گل زیبا‌ی بهروز نوروزی‌فر اختلاف را کاهش داد، هرچند خیلی زود تراکتور از شوک خارج شد و جریان بازی را در کنترل گرفت.

این مسابقه دو نکته ویژه داشت: هر چهار گل تراکتور توسط بازیکنان خارجی به ثمر رسید و هر چهار پاس گل را بازیکنان ایرانی دادند؛ ترکیبی موفق که نویدبخش هماهنگی تازه‌ای در تیم بود. در عین حال مصدومیت ترابی و هاشم‌نژاد نگرانی بزرگی برای بازی‌های آینده ایجاد کرده است. نخستین هت‌تریک فصل توسط دروژدک، جشن پیروزی تراکتور را کامل کرد و هواداران تبریزی را امیدوار به ادامه راه ساخت.

