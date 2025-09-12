هنرنمایی فرشید اسماعیلی؛
فجرسپاسی فاتح نیمه نخست برابر خیبر خرم آباد
تیم فوتبال فجرسپاسی شیراز با درخشش فرشید اسماعیلی و یک گل تماشایی در نیمه نخست برابر خیبر خرمآباد به برتری رسید و نیمه اول را با برد به رختکن رفت.
به گزارش ایلنا، تقابل تیمهای خیبر خرمآباد و فجرسپاسی شیراز در چارچوب هفته سوم رقابتهای لیگ برتر فوتبال ایران با برتری موقت شاگردان پیروز قربانی در نیمه نخست همراه شد.
در دقیقه ۲۹ این دیدار، حملهای سازمانیافته و هماهنگی چشمنواز بازیکنان فجرسپاسی پایهگذار گل اول شد؛ جایی که پس از چند پاس سریع و دقیق در میانه میدان، توپ به فرشید اسماعیلی رسید و او با ضربهای دیدنی و هوشمندانه موفق شد دروازه خیبر را باز کند.
این گل علاوه بر زیبایی، نشاندهنده برنامه تاکتیکی و کار گروهی شاگردان قربانی بود که با دقت و تمرکز بالا توانستند خط دفاعی مستحکم خیبر را از هم باز کنند. هواداران حاضر در ورزشگاه نیز با شور و هیجان فراوان به این گل واکنش نشان دادند.
در ادامه نیمه نخست، خیبر خرمآباد برای جبران نتیجه فشار زیادی وارد کرد اما دفاع منسجم فجرسپاسی اجازه نداد توپی از خط دروازه عبور کند. در نهایت، نیمه اول این بازی حساس با نتیجه خیبر ۰ – ۱ فجرسپاسی به سود نماینده شیراز خاتمه یافت.