اعلام ترکیب دو تیم گل گهر و سپاهان
ترکیب دو تیم گل گهر و سپاهان مشخص شد.
به گزارش ایلنا، در چارچوب هفته سوم لیگ برتر از ساعت 20 امشب دو تیم گل گهر و سپاهان در سیرجان بمصاف هم می روند.
ترکیب دو تیم به شرح زیر است:
ترکیب گلگهر برابر سپاهان
فرزین گروسیان، آرمان اکوان، امید حامدیفر، مجید عیدی،نمانیا توماشویچ، امیر جعفری، نوید عاشوری، علیرضا علیزاده، پوریا پورعلی، مهدی تیکدری و رضا جعفری
ترکیب سپاهان برابر گلگهر
محمدرضا اخباری، محمدامین حزباوی، عارف حاجی عیدی، آریا یوسفی، میلاد زکیپور، امید نورافکن، احسان حاجصفی، محمدمهدی لطیفی، ایوان سانچز، وحید عسکری و انزو کریولی