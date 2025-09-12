اعلام ترکیب دو تیم گل گهر و سپاهان

به گزارش ایلنا، در چارچوب هفته سوم لیگ برتر از ساعت 20 امشب دو تیم گل گهر و سپاهان در سیرجان بمصاف هم می روند.

ترکیب دو تیم به شرح زیر است:

ترکیب گل‌گهر برابر سپاهان

فرزین گروسیان، آرمان اکوان، امید حامدی‌فر، مجید عیدی،نمانیا توماشویچ، امیر جعفری، نوید عاشوری، علیرضا علیزاده، پوریا پورعلی، مهدی تیکدری و رضا جعفری

ترکیب سپاهان برابر گل‌گهر

محمدرضا اخباری، محمدامین حزباوی، عارف حاجی عیدی، آریا یوسفی، میلاد زکی‌پور، امید نورافکن، احسان حاج‌صفی، محمدمهدی لطیفی، ایوان سانچز، وحید عسکری و انزو کریولی

انتهای پیام/