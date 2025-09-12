سورپرایز در ترکیب استقلال برای هفته سوم

به گزارش ایلنا، با از سرگیری رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران پس از وقفه فیفا دی، تیم استقلال تهران امروز در ورزشگاه فولاد آرنا به مصاف استقلال خوزستان خواهد رفت.

پس از وقفه ایجاد شده به دلیل دیدارهای تیم ملی بزرگسالان و امید ایران در فیفا دی، رقابت‌های لیگ برتر فوتبال بار دیگر از سر گرفته می‌شود. در یکی از دیدارهای مهم امروز، تیم استقلال تهران در ورزشگاه فولاد آرنا شهر اهواز، میهمان تیم استقلال خوزستان خواهد بود.

ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی استقلال، با وجود در اختیار نداشتن برخی از بازیکنان کلیدی خود به دلیل حضور در اردوهای ملی، تیمش را با ترکیبی توانمند روانه میدان کرده است تا آبی‌پوشان پایتخت بتوانند از این بازی خارج از خانه، سه امتیاز را کسب کنند. استقلال که تاکنون ۴ امتیاز از دو بازی ابتدایی لیگ را اندوخته است، در این دیدار به دنبال اعاده حیثیت و انتقام شکست فصل گذشته در همین ورزشگاه مقابل استقلال خوزستان است.

نکته قابل توجه در ترکیب امروز استقلال، حضور محمدرضا آزادی در پست مهاجم نوک است؛ بازیکنی که ساپینتو امید ویژه‌ای به درخشش او در این بازی بسته است. همچنین، علیرضا کوشکی که به دلیل مصدومیت، اردوی تیم ملی ایران در تورنمنت کافا را ترک کرده بود، در ترکیب اصلی استقلال قرار گرفته که نشان از بهبودی کامل او دارد.

ترکیب تیم استقلال برای این دیدار به شرح زیر اعلام شده است:

آنتونیو آدان، آرمین سهرابیان، عارف آغاسی، ابوالفضل جلالی، صالح حردانی، روزبه چشمی، دیدیه اندونگ، مهران احمدی، حسین اسلامی، علیرضا کوشکی و محمدرضا آزادی.

