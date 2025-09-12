خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترکیب خیبر خرم‌آباد مقابل فجرسپاسی اعلام شد

ترکیب خیبر خرم‌آباد مقابل فجرسپاسی اعلام شد
کد خبر : 1684881
لینک کوتاه کپی شد.

تیم فوتبال خیبر خرم‌آباد در آستانه دیدار حساس برابر فجرسپاسی شیراز، اسامی ۱۱ بازیکن اصلی خود را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، تیم خیبر خرم‌آباد امشب در چارچوب رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران به مصاف فجرسپاسی شیراز می‌رود. در فاصله ساعاتی مانده به آغاز مسابقه، ترکیب اصلی نماینده لرستان از سوی کادر فنی اعلام شد.

ترکیب اصلی خیبر:

حسین پورحمیدی، احسان حسینی، محمد آقاجانپور، عرفان معصومی، علی آزادمنش، علی شجاعی، صادق بوصبیح، اسماعیل بابایی، مهدی گودرزی، حمیدرضا ضرونی و محمد صابری‌پور.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی