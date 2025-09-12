به گزارش ایلنا، تیم خیبر خرم‌آباد امشب در چارچوب رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران به مصاف فجرسپاسی شیراز می‌رود. در فاصله ساعاتی مانده به آغاز مسابقه، ترکیب اصلی نماینده لرستان از سوی کادر فنی اعلام شد.

ترکیب اصلی خیبر:

حسین پورحمیدی، احسان حسینی، محمد آقاجانپور، عرفان معصومی، علی آزادمنش، علی شجاعی، صادق بوصبیح، اسماعیل بابایی، مهدی گودرزی، حمیدرضا ضرونی و محمد صابری‌پور.

