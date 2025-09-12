خبرگزاری کار ایران
ترکیب فجرسپاسی برای جدال با خیبر خرم‌آباد اعلام شد
تیم فوتبال فجرسپاسی شیراز در هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران، ترکیب اصلی خود را برای دیدار حساس برابر خیبر خرم‌آباد در ورزشگاه این شهر معرفی کرد.

به گزارش ایلنا، تیم فجرسپاسی شیراز در چارچوب هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران مقابل خیبر خرم‌آباد به میدان می‌رود. کادر فنی فجر پیش از آغاز مسابقه، اسامی بازیکنان اصلی و نیمکت‌نشینان این تیم را اعلام کرد.

ترکیب اصلی فجرسپاسی:

علیرضا غلامزاده، محمد موسوی، سامان شهباسی، محمد مرادی، سید جواد جعفریکیـا، میلاد ریگی، مهدی مطلق‌زاده، فرزاد اسماعیلی، سید صالح زارع (کاپیتان)، حسین شهابی و امیرارسلان مطهری.

 

بازیکنان نیمکت‌نشین:

علیرضا رضایی، یونس رستمی، امیر طاهر، محمدمهدی حق‌دوست، محمدرضا رضایی، امیرحسین هیلیچی، محمدمهدی آذری، حسین نخودکار و یاسین کیشمس.

