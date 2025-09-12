به گزارش ایلنا، تیم فجرسپاسی شیراز در چارچوب هفته سوم لیگ برتر فوتبال ایران مقابل خیبر خرم‌آباد به میدان می‌رود. کادر فنی فجر پیش از آغاز مسابقه، اسامی بازیکنان اصلی و نیمکت‌نشینان این تیم را اعلام کرد.

ترکیب اصلی فجرسپاسی:

علیرضا غلامزاده، محمد موسوی، سامان شهباسی، محمد مرادی، سید جواد جعفریکیـا، میلاد ریگی، مهدی مطلق‌زاده، فرزاد اسماعیلی، سید صالح زارع (کاپیتان)، حسین شهابی و امیرارسلان مطهری.

بازیکنان نیمکت‌نشین:

علیرضا رضایی، یونس رستمی، امیر طاهر، محمدمهدی حق‌دوست، محمدرضا رضایی، امیرحسین هیلیچی، محمدمهدی آذری، حسین نخودکار و یاسین کیشمس.

