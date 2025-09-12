به گزارش ایلنا، وحید رضایی، سرمربی شمس آذر در نشست خبری بازی پیکان با امیدواری درباره شرایط تیمش و هماهنگی بازیکنان تیم در بازی دوستانه و تمرینات تیمی، از آمادگی تیم برای کسب اولین سه امتیاز در قزوین با حمایت هواداران گفت. او همچنین با اشاره به تحولات تیم، کیفیت بازیکنانش را با بازیکنان تیم‌های متمول مقایسه کرد.

وحید رضایی، سرمربی شمس آذر، در نشست خبری پیش از بازی مقابل پیکان گفت: با وقفه‌ای که ایجاد شد تمرینات خیلی خوبی را پشت سر گذاشتیم. همه بازیکنان‌مان تلاش کردند و در تمرینات باانگیزه ظاهر شدند و توانستیم تمرینات خوبی را داشته باشیم. بازی دوستانه خیلی خوبی هم انجام داده‌ایم و آماده‌ایم با تلاش بچه‌ها و حمایت هواداران جلوی تیم خیلی خوب پیکان اولین ۳ امتیاز را در قزوین کسب کنیم که ان‌شالله فردا با یک بازی خوب به این مهم دست پیدا می‌کنیم.

رضایی درباره شرایط بازی فردا با توجه به تحولات شمس آذر گفت: بازی سختی را پیش رو داریم. آقای دقیقی و همکاران‌شان جزو مربیان خوب لیگ برتر هستند و سالیان سال برای شمس آذر زحمت کشیدند ولی با همه احترامی که برای مجموعه پیکان قائلیم فردا به ۳ امتیاز بازی احتیاج داریم و دوست داریم اولین ۳ امتیاز را در خانه به دست بیاوریم. بچه‌ها هم‌قسم شدند، تلاش کردند و تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتند. تلاشم می‌کنیم تا اولین برد خانگی را کسب کنیم.

او درباره آداپته شدن بازیکنان در تعطیلات فیفادی و دید مثبتی که نسبت به اوایل فصل به تیم پیدا کرده گفت: ما از لحاظ بودجه نمی‌توانیم خودمان را با خیلی از تیم‌هایی که بازیکن دو میلیون دلاری می‌گیرند قیاس کنیم ولی از نظر کیفیت بازیکنان‌مان به مرحله‌ای رسیدند که نمایش خیلی خوبی در زمین دارند. با تمرین و تلاشی که بازیکنان در زمین دارند با آن‌ها رقابت می‌کنیم و هیچ مشکلی هم نداریم. روز به روز هم هماهنگ‌تر می‌شویم و مهم هم همین هماهنگی بود. الان می‌بینید خیلی از بازیکنان جوان‌مان باتجربه‌تر شدند و در میدان مسابقه با کیفیت‌تر بازی می‌کنند.

او درباره عدم همکاری برزای توضیح داد: نه، فکر می‌کنم مشکلی پیش آمد و ایشان جدا شدند.

سرمربی شمس آذر درباره غیبت سعید دقیقی در بازی فردا گفت: هفته قبل بازی خیلی خوبی ارائه دادیم. باید در ۳-۲ بازی را تمام می‌کردیم ولی یک بدشانسی آوردیم. ما امسال هرجا که اشتباه کردیم تنبیه شدیم. بچه‌ها فهمیدند که جای اشتباهی نیست و نباید اشتباه کنیم. بعد هم تیم خوب پیکان بودن سرمربی محترم‌شان کنار زمین برای‌شان خیلی مهم بوده ولی بخاطر شرایطی که داشتند و دو کارته شدند. امروز هم اعلام کردند که ایشان نیستند ولی مهم این است که آن بازیکنان به این جمع‌بندی رسیدند که مربی چه می‌خواهد. دو بازی هم انجام دادند به هماهنگی لازم با هم رسیدند.

رضایی درباره ۳ امتیاز کسر شده از تیمش و تلاش باشگاه برای برگرداندن امتیازات تیم گفت: در نهایت ما همه این چیزها را در نظر گرفتیم ولی بچه‌های خودمان دارند تلاش می‌کنند که فردا ۳ امتیاز بازی را کسب کنند. آن ۳ امتیاز هم فکر می‌کنم باشگاه پیگیر هست تا شرایطی فراهم شود و ۳امتیاز به ما برگردد. ما ۳ امتیاز ازمان گرفته شده. اگر بخواهیم با آن دو امتیاز حساب کنیم الان با دو امتیاز هفتم جدول هستیم و ان‌شالله آن ۳ امتیاز هم برمی‌گردد.

او درباره کافا و شرایط تیم‌ملی گفت: شرایط فوتبال مملکت‌مان به گونه‌ای است که بازی دوستانه‌ای نمی‌توانیم انجام بدهیم. آقای قلعه‌نویی و همکاران‌شان به این نتیجه رسیده بودند که آن تورنمنت می‌تواند به آن‌ها کمک کند و بازیکنان با هم هماهنگ‌تر بشوند و استفاده کردند. ما هم نهایت همکاری را با تیم‌های ملی انجام می‌دهیم. با تیم ملی امید هم همکاری داشتیم و بازیکن‌مان را دو هفته زودتر دادیم و حتی بازیکن در لیست‌مان بود و نتوانست در بازی حضور پیدا کند.

رضایی درباره بالا بودن تعداد گل خورده در این دو بازی گفت: ما ساختار دفاعی خوبی داریم. گل‌هایی که دریافت کردیم در بازی با استقلال خوزستان که تیم حریف دو متر در آفساید بود. در بازی با چادرملو هم اشتباه فردی داشتیم ولی ساختار تیم ساختار خوبی بود و بچه‌ها هم خیلی خوب دفاع می‌کنند. دفاع تیمی و انسجام‌مان انسجام خوبی است ولی نباید اشتباه کنیم. جلوی تیم‌هایی که مهره دارند اگر اشتباه کنید زود تنبیه می‌شوید چون بازیکنان باکیفیت هستند و از این اشتباهات استفاده می‌کنند. ان‌شالله که دیگر این اشتباهات تکرار نشود.

