خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعلام زمان قرعه‌کشی جام ملت‌های زیر ۲۳سال آسیا

اعلام زمان قرعه‌کشی جام ملت‌های زیر ۲۳سال آسیا
کد خبر : 1684873
لینک کوتاه کپی شد.

زمان قرعه‌کشی جام ملت‌های زیر 23 سال آسیا به میزبانی کشور عربستان اعلام شد.

به گزارش ایلنا، قرعه‌کشی مرحله نهایی جام ملت‌های زیر 23 سال آسیا دوم اکتبر سال میلادی جاری (10 مهرماه) در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا در کشور مالزی برگزار خواهد شد.

سیدبندی تیم‌ها بر اساس مقام‌ تیم‌ها در سه دوره قبلی 2024 قطر ، 2022 ازبکستان و 2020 تایلند انجام شده و تیم ملی فوتبال امید ایران در سید سوم قرار گرفته است. 

شانزده تیم برتر طبق اصل سیدبندی و تخصیص گلدان‌ها به گلدان‌های مختلف تقسیم می‌شوند. کشور میزبان، عربستان سعودی، با یک توپ رنگی متفاوت در گلدان یک مشخص خواهد شد.

تیم ملی امید ایران در مرحله مقدماتی با شکست تیم‌های هنگ‌کنگ، گوام و امارات جواز حضور در این رقابت‌ها را بدست آورد. 

جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا از ۱۷ دی تا ۵ بهمن ماه در کشور عربستان برگزار می شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی