به گزارش ایلنا، قرعه‌کشی مرحله نهایی جام ملت‌های زیر 23 سال آسیا دوم اکتبر سال میلادی جاری (10 مهرماه) در مقر کنفدراسیون فوتبال آسیا در کشور مالزی برگزار خواهد شد.

سیدبندی تیم‌ها بر اساس مقام‌ تیم‌ها در سه دوره قبلی 2024 قطر ، 2022 ازبکستان و 2020 تایلند انجام شده و تیم ملی فوتبال امید ایران در سید سوم قرار گرفته است.

شانزده تیم برتر طبق اصل سیدبندی و تخصیص گلدان‌ها به گلدان‌های مختلف تقسیم می‌شوند. کشور میزبان، عربستان سعودی، با یک توپ رنگی متفاوت در گلدان یک مشخص خواهد شد.

تیم ملی امید ایران در مرحله مقدماتی با شکست تیم‌های هنگ‌کنگ، گوام و امارات جواز حضور در این رقابت‌ها را بدست آورد.

جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا از ۱۷ دی تا ۵ بهمن ماه در کشور عربستان برگزار می شود.

