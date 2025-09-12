ترکیب تراکتور با حضور جانشین بیرانوند اعلام شد

به گزارش ایلنا، دیدار تیمهای تراکتور و آلومینیوم در حالی برگزار خواهد شد که دراگان اسکوچیچ سه بازیکن تیم ملی خود را در ترکیب استفاده کرده است. همچنین اودیل خامروبکف روی نیمکت حضور دارد و جای خود را به دیگر بازیکن خارجی داده است.

در خط هافبک مهدی هاشم نژاد و مهدی ترابی قرار گرفته و در پست وینگر بازی خواهد کرد. حمله نیز با حضور امیرحسین حسین زاده و دوماگوی دروژدک تکمیل شده است.

نکته جالب اینکه در بازی امروز مارکو یوهانسون برای اولین بار در ترکیب قرار گرفته است.

ترکیب تراکتور به این شرح است:

مارکو یوهانسون، شجاع خلیل‌زاده‌، الکساندر سدلار، ایگور پوستونسکی، تیبور هالیلوویچ، دانیال اسماعیلی‌فر، مهدی ترابی، مهدی هاشم نژاد، محمد نادری، دوماگوی دروژدگ، امیرحسین حسین‌زاده

