ترکیب تراکتور با حضور جانشین بیرانوند اعلام شد

ترکیب تیم تراکتور برای دیدار با آلومینیوم اعلام شد.

به گزارش ایلنا، دیدار تیمهای تراکتور و آلومینیوم در حالی برگزار خواهد شد که دراگان اسکوچیچ سه بازیکن تیم ملی خود را در ترکیب استفاده کرده است. همچنین اودیل خامروبکف روی نیمکت حضور دارد و جای خود را به دیگر بازیکن خارجی داده است. 

در خط هافبک مهدی هاشم نژاد و مهدی ترابی قرار گرفته و در پست وینگر بازی خواهد کرد.  حمله نیز با حضور امیرحسین حسین زاده و دوماگوی دروژدک تکمیل شده است. 

نکته جالب اینکه در بازی امروز مارکو یوهانسون برای اولین بار در ترکیب قرار گرفته است. 

ترکیب تراکتور به این شرح است:

مارکو یوهانسون، شجاع خلیل‌زاده‌، الکساندر سدلار، ایگور پوستونسکی، تیبور هالیلوویچ، دانیال اسماعیلی‌فر، مهدی ترابی، مهدی هاشم نژاد، محمد نادری، دوماگوی دروژدگ، امیرحسین حسین‌زاده

