مسئولیت آلوز برعهده سپاهان است

به گزارش ایلنا، سازمان لیگ فوتبال ایران در نامه‌ای به باشگاه سپاهان نسبت به روند ثبت قرارداد ریکاردو آلوز هشدار داده و اعلام کرده است که با وجود ثبت این قرارداد، به دلیل وجود مشکلات و ابهامات حقوقی در روند انتقال، تبعات احتمالی آن برعهده باشگاه خواهد بود.

در این نامه که خطاب به مدیرعامل سپاهان ارسال شده، تأکید شده است:«با نظر به اینکه باشگاه محترم سپاهان موفق به ثبت قرارداد ریکاردو آلوز به‌عنوان بازیکن نبوده و تاکنون حسب مقررات سازمان لیگ نتوانسته اقدام به ثبت قرارداد بازیکن مذکور نماید، این قرارداد صرفاً به‌عنوان بازیکن آزاد ثبت خواهد شد. لذا تمامی مسئولیت‌ها و عواقب ناشی از بهره‌گیری از این بازیکن برعهده باشگاه سپاهان است.»

سازمان لیگ در ادامه هشدار داده که در صورت بروز هرگونه مشکل، مسئولیت کامل متوجه سپاهان خواهد بود و این نهاد هیچ‌گونه تعهدی در قبال پیامدهای احتمالی استفاده از ریکاردو آلوز در میادین نخواهد داشت.

این هشدار در شرایطی صادر شده که پیش‌تر نیز اختلافات و چالش‌هایی پیرامون قرارداد این بازیکن پرتغالی میان سپاهان و باشگاه‌های دیگر مطرح شده بود و همین مسئله حساسیت‌های زیادی در روند ثبت قرارداد او ایجاد کرده است.

