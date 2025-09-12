هشدار سازمان لیگ به سپاهان؛
مسئولیت آلوز برعهده سپاهان است
سازمان لیگ فوتبال ایران در نامهای رسمی به باشگاه سپاهان اعلام کرد که قرارداد ریکاردو آلوز صرفاً بهعنوان بازیکن آزاد ثبت میشود.
به گزارش ایلنا، سازمان لیگ فوتبال ایران در نامهای به باشگاه سپاهان نسبت به روند ثبت قرارداد ریکاردو آلوز هشدار داده و اعلام کرده است که با وجود ثبت این قرارداد، به دلیل وجود مشکلات و ابهامات حقوقی در روند انتقال، تبعات احتمالی آن برعهده باشگاه خواهد بود.
در این نامه که خطاب به مدیرعامل سپاهان ارسال شده، تأکید شده است:«با نظر به اینکه باشگاه محترم سپاهان موفق به ثبت قرارداد ریکاردو آلوز بهعنوان بازیکن نبوده و تاکنون حسب مقررات سازمان لیگ نتوانسته اقدام به ثبت قرارداد بازیکن مذکور نماید، این قرارداد صرفاً بهعنوان بازیکن آزاد ثبت خواهد شد. لذا تمامی مسئولیتها و عواقب ناشی از بهرهگیری از این بازیکن برعهده باشگاه سپاهان است.»
سازمان لیگ در ادامه هشدار داده که در صورت بروز هرگونه مشکل، مسئولیت کامل متوجه سپاهان خواهد بود و این نهاد هیچگونه تعهدی در قبال پیامدهای احتمالی استفاده از ریکاردو آلوز در میادین نخواهد داشت.
این هشدار در شرایطی صادر شده که پیشتر نیز اختلافات و چالشهایی پیرامون قرارداد این بازیکن پرتغالی میان سپاهان و باشگاههای دیگر مطرح شده بود و همین مسئله حساسیتهای زیادی در روند ثبت قرارداد او ایجاد کرده است.