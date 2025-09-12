اشلوت بهترین مربی ماه لیگ برتر شد
آرنه اشلوت با سه پیروزی پیاپی برابر بورنموث، نیوکاسل و آرسنال جایزه سرمربی ماه آگوست لیگ برتر را از آن خود کرد.
به گزارش ایلنا، سرمربی لیورپول ماه گذشته تیمش را در سه بازی نخست فصل به سه برد متوالی رساند تا قرمزها تنها تیم لیگ برتر باشند که با امتیاز کامل وارد فیفادی شدند. این دومین بار است که اشلوت این عنوان را میگیرد و آخرین بار در نوامبر ۲۰۲۴ برنده شده بود.
اشلوت در رقابت برای کسب این جایزه از میان سه نامزد دیگر برگزیده شد. رژی لُه بریس، انزو مارِسکا و دیوید مویس دیگر گزینههای نهایی بودند اما روند مقتدرانه لیورپول در شروع فصل کفه ترازو را به سود مربی هلندی سنگین کرد.
بردهای حسابشده مقابل بورنموث، نیوکاسل و آرسنال نشان داد لیورپول با هدایت اشلوت از همان هفتههای نخست به ثبات تاکتیکی رسیده است و با فرم مناسب سراغ ادامه فصل و رقابت برای صدر جدول میرود.