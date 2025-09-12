جک گریلیش، بازیکن ماه آگوست لیگ برتر
جک گریلیش، ستاره اورتون، پس از شروعی درخشان در ترکیب این تیم عنوان بهترین بازیکن ماه لیگ برتر انگلیس در آگوست را به دست آورد.
به گزارش ایلنا، جک گریلیش که تابستان امسال به اورتون پیوست، برای نخستین بار در دوران حرفهایاش موفق به کسب این جایزه شد. او در دو بازی ابتدایی خود در ترکیب اصلی تیم برابر برایتون و ولورهمپتون، چهار پاس گل به ثبت رساند و نقش کلیدی در پیروزیهای تیمش داشت. گریلیش اولین حضورش با پیراهن اورتون را بهعنوان یار تعویضی در بازی افتتاحیه مقابل لیدز یونایتد تجربه کرده بود.
نام او در میان فهرست ۸ نفره نامزدها قرار داشت که بازیکنانی چون ریکاردو کالافیوری، هوگو اکیتیکه، مارک گهی، ارلینگ هالند، ژوائو پدرو، آنتوان سِمِنیو و دومینیک سوبوسلای نیز در آن حضور داشتند. او نخستین بازیکن اورتون از زمان دومینیک کالورت-لوین در سپتامبر ۲۰۲۰ است که توانسته چنین عنوانی را کسب کند.
پیش از انتقال به اورتون، گریلیش تنها دوبار در طول دوران فوتبالش موفق شده بود در یک بازی دو پاس گل بدهد، اما اکنون همین آمار را در همان دو بازی ابتدایی لیگ برتر با تیم جدیدش تکرار کرده است. او همچنین نخستین بازیکن اورتون است که در دو مسابقه متوالی لیگ برتر بیش از یک پاس گل ثبت میکند.
گریلیش حالا امیدوار است این روند را ادامه دهد و به نخستین بازیکن اورتون تبدیل شود که در سه بازی متوالی لیگ برتر چنین رکوردی را به جا میگذارد. او شنبه شب باید در مقابل تیم سابقش، استون ویلا، به میدان برود.