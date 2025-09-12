هاشمیان: در نقل و انتقالات با هیچ تیمی مسابقه نمیدهیم
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس گفت: حاشیهها روی تیم ما تأثیری نخواهد داشت و امیدوارم با نتایج خوب دل هواداران را شاد کنیم.
به گزارش ایلنا، وحید هاشمیان در کنفرانس خبری پیش از دیدار پرسپولیس مقابل فولاد خوزستان از هفته سوم مسابقات لیگ برتر خلیج فارس در جمع اصحاب رسانه اظهار داشت: بعد از بازی با سپاهان فیفادی آغاز شد و ما از این فرصت استفاده کردیم. به خاطر اردوهای سنگین و همینطور بازیهای سنگینی که داشتیم چند روز به بچهها استراحت دادیم و بعد از آن، تمریناتمان را مجدداً آغاز کردیم.
وی افزود: هدفمان این بود که مرور کارهای تاکتیکیمان را پیگیری کنیم. همینطور فرصتی بود تا جوانان تیمهای پایه و امید را به تیم اضافه و از آنها استفاده کنیم تا با ما تمرین کنند.
هاشمیان تصریح کرد: چهار بازیکن در تیم ملی، دو بازیکن در تیم امید و دو بازیکن خارجی هم داشتیم که در این مدت در تمرینات ما غایب بودند. این خاصیت فیفادی است که بازیکنان ملی از تمرینات جدا میشوند. هدف پرسپولیس در ابتدا موفقیت خودش است و در کنار آن آماده کردن بازیکنان خوب برای موفقیت تیم ملی.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس خاطر نشان کرد: رابطه خوب بین باشگاهها و تیمهای ملی باید دو طرفه باشد. ما یکی از بازیکنانمان (خدابندهلو) در تیم ملی مصدوم شد و پزشکان تیم با پزشکان تیم ملی تماس گرفتند و این بازیکن سریعاً به تیم برگشت. سهیل صحرایی هم در تیم امید آسیب دید، البته این بازیکن از همان ابتدا مشخص بود که به بازیها نمیرسد. مشکلی که وجود داشت این بود که در 66 روزی که بعد از آسیبدیدگی فرصت داشت، هیچ MRI از او گرفته نشده بود. ای کاش از صحرایی بعد از آسیبدیدگی MRI میگرفتند و یا اگر امکانش نبود به اردوی ما میفرستادند تا ما این کار را انجام دهیم.
هاشمیان درباره بازی تیمش برابر فولاد خوزستان در هفته سوم مسابقات لیگ برتر گفت: فولاد یک تیم بسیار خوب است که مربی خوبی به نام گلمحمدی را در اختیار دارد، مربی که برای پرسپولیس بسیار زحمت کشیده است. فردا تیم ما آماده است که یک بازی بسیار خوب، پرنشاط و قدرتمندی را انجام دهد. امیدوار هستیم که ورزشگاه آزادی بهزودی درست شود و تیم ما در آنجا بازی کند و احساس انجام بازی خانگی را داشته باشیم. برای تماشاگران هم حضور در ورزشگاه آزادی راحتتر است. برتری هر تیمی این است که بتواند در ورزشگاه خانگی خودش بازی کند که متأسفانه تیم ما و چند تیم دیگر از این موهبت به دور هستند.
وی راجع به وضعیت یعقوب براجعه افزود: یعقوب بازیکن بسیار خوبی است و پتانسیل بسیار بالایی دارد و به نظرم اگر روی خودش کار و تلاش کند میتواند سالهای بسیار خوبی را در فوتبال ایران داشته باشد. فوتبال مثل خانواده است و بعضی وقتها یک اتفاقاتی میافتد و ما باید مشکلات را داخل خانواده حل کنیم. هدف من در فوتبال این است که نظم و انضباط و احترام را رعایت کنیم. بعضی مواقع باید از جوانانمان حمایت کنیم، چون اگر این کار را نکنیم ممکن است اتفاقات بدتری بیفتد و ما مرز بین برخورد و کمک کردن را میدانیم و هر زمان لازم باشد از این دو مقوله برای پیشرفت یک بازیکن و تیم استفاده میکنیم. بالاترین چیز برای ما موفقیت تیم است و با ایجاد نظم و انضباط این اتفاق میافتد.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس درباره مصدومان تیمش در جناح راست نیز اظهار داشت: ما سهیل صحرایی و محمد خدابندهلو را نداریم، چون در تیم ملی مصدوم شدند. به نظرم زمان برگزاری مسابقات کافا همزمان شد با زمانی که تیمهای ما بدنسازیهای پرفشاری را پشت سر گذاشتند و تیمها در دو بازی ابتدایی سنگین قرار داشتند. فکر میکنم وضعیت بدنی بازیکنان و اینکه آنها در این زمان تحت فشار تمرینات سنگین بودند در اردوی تیم ملی در مسابقات کافا نمایان شد.
هاشمیان ادامه داد: هر تیم و باشگاهی میتواند بنابر سیاستی که دارد، عمل کند. به نظر من پرسپولیس با توجه به اینکه من حضور نداشتم خریدهایش را خیلی خوب و زود شروع کرد. بازیکنانی مانند بیفوما، شکاری، کاظمیان، فخریان و صادقی را جذب کرد و بعد از آمدن من هم سعی کردیم با آنالیز دقیق بازیکن جذب کنیم. ما مربیانی نیستیم که تحت تأثیر هیجانات قرار بگیریم. بازیکنان بسیار بزرگی که نمیتوانم اسم آنها را بیاورم، تمایل دارند و پیام دادند که به پرسپولیس بیایند اما برای ما نام بازیکن مهم نیست بلکه کیفیت فنی بازیکن اهمیت دارد. ابتدا باید از داشتههای خودمان مانند سهیل صحرایی، یعقوب براجعه، علیرضا عنایتزاده و صادقی استفاده کنیم. طبیعتاً در یکسری پستها نیاز داریم و سعی میکنیم از تمام بازیکنانی که داریم استفاده کنیم. هر زمان بازیکنی به لحاظ فنی و اخلاقی به تیم ما بخورد حتماً با او مذاکره میکنیم. مذاکره ما هم حتماً دو طرفه است و اینطور نیست که یک طرف بخواهد و توافق صورت بگیرد. ما مسابقه کیفیت داریم و نه مسابقهای برای گرفتن بازیکن با هیچکس. هر وقت نیاز شد و بازیکن باکیفیت خوب بود قطعاً باشگاه جذب میکند و بعد از آن خبرش بیرون میآید.
وی در مورد جدایی وحید امیری از پرسپولیس یادآور شد: از زمانی که در تیم ملی بودم اعتقادم بر این بود که احمد نوراللهی و وحید امیری حرفهایترین بازیکنان تیم ملی بودند. من هم بهعنوان مربی یک مسئولیتی دارم که تیمم را به موفقیت برسانم. امیدوارم که وحید از دست من ناراحت نباشد و خودش هم میداند که این یک تصمیم فنی بود و دلیل دیگری نداشت. برای وحید آرزوی موفقیت در ادامه فوتبالش دارم و امیدوارم در آینده بهعنوان مربی و مدیر در فوتبال ایران بماند و یک نمونه خوب باشد.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس درباره شرایط فولاد خوزستان خاطرنشان کرد: فولاد یک باشگاه باسابقه است که در تیمهای پایه منظم بوده و دو بار قهرمان ایران شده است. این تیم یک مربی بسیار باهوش به نام گلمحمدی دارد. ما با تاریخ بازی نمیکنیم، نه برد بازی قبل ما میتواند فردا نتیجه را تعیین کند و نه میتوانیم بگوییم باختهای فولاد در بازیهای گذشتهاش کیفیت این تیم را نشان میدهد. ما روی کار خودمان تمرکز داریم.
هاشمیان به تمجید از مدیر تیم فوتبال پرسپولیس پرداخت و اظهار داشت: پیروانی همیشه از تیم ما حمایت کرده و مثل یک چتری است که روی بازیکنان و تیم قرار گرفته است و خیلی از ترکشها را از تیم میگیرد تا وارد حاشیه نشویم. صحبتهایی که او درباره تیم کرد به خاطر دلسوزیاش بوده است. امیدوارم پیروانی فردا و روزهای آینده روی نیمکت بنشیند. حضور پیروانی در پرسپولیس نعمت است. من نمیتوانم درباره حضور پیروانی روی نیمکت نظر بدهم، اما فکر میکنم که او فردا پیش ما روی نیمکت بنشیند.
وی در واکنش به یادآوری این موضوع که ظاهراً انتظاراتش از جذب بازیکن برآورده نشده است، گفت: من انسان رُکی هستم و یک اصولی دارم. هر اتفاقی هم بیفتد ابایی ندارم و مصلحتاندیشی نمیکنم. از روزی که به پرسپولیس آمدم امکانات را به من دادند، بازیکنانی از قبل جذب شده بودند، یکسری بازیکن هم میخواستیم که جذب شدند. با توجه به شرایط جنگی که داشتیم یکسری از بازیکنان که میخواستیم به ایران نیامدند. بازیکنانی هم هستند که ابراز علاقه میکنند که بیایند، اما ما جواب منفی دادیم. هیچ مشکلی بین ما و باشگاه وجود ندارد. ما در چند وقت گذشته خیلی از نیرویمان را گذاشتیم برای دیدن بازیکن، ما بازیکنی را به خاطر اسم و رسمش جذب نمیکنیم. ابتدا از نیروهای داخلیمان استفاده میکنیم و بعد از آن بازیکن خارجی که بتواند به ما کمک کند جذب میکنیم. هر زمانی که ما از باشگاه بخواهیم باشگاه وارد مذاکره میشود، بعضی مواقع یک بازیکن علاقه دارد که بیاید، اما خانمش موافق نیست. اینکه ما میخواهیم بازیکن بگیریم و نمیتوانیم، درست نیست. برای ما اسم و رسم فوتبال بازی نمیکند بلکه کیفیت، سن و نظم و انضباط بازیکنان هدف اصلی جذب بازیکن است.
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تصریح کرد: در فیفادی گذشته ما بازیکنان خوبی از ردههای پایه به تیم اضافه کردیم و سعی کردیم آنها را شناسایی کنیم. از مربیان آنها خواستیم که هر وقت لازم بود در کنار ما تمرین کنند. آوردن یک جوان از تیم پایه به تیم بالاتر خیلی نمیتواند سریع رقم بخورد. مرحله اول شناسایی است و مرحله دوم آن فرصت دادن به آنهاست و بعد از آن لیاقت بازیکن است. ما هیچ نگرانی برای استفاده از جوان بااستعداد نداریم.
هاشمیان در پاسخ به این پرسش که «هواداران میتوانند امیدوار باشند که در ادامه فوتبال هجومی را از پرسپولیس شاهد باشند؟»، یادآور شد: فکر میکنم در هشت ماه گذشته پرسپولیس سه مربی مختلف داشته است و هر مربی هم آمده یک نوع بازیکن جذب کرده است. من دو سه روز قبل از اردوی ترکیه به پرسپولیس اضافه شدم. ابتدا بدنسازی و بعد از آن کارهای تاکتیکی را شروع کردیم. ما میدانیم که کامل نیستیم ولی روند خوبی داریم. در این وقفههای فیفادی تا تیم ما میآید شکل بگیرد ۱۰ بازیکن جدا میشوند. فوتبالی که ما دوست داریم یک فوتبال هجومی با گلهای زده زیاد و کم گل خوردن است. برای رسیدن به این فلسفه باید خیلی تلاش کنیم. قطعاً هفته به هفته بهتر خواهیم شد و از تلاش بازیکنان راضی هستیم. خواهشی که از هواداران دارم این است که بدانند ما در یک فضای خوب کار میکنیم و نظم و انضباط و همدلی بالایی وجود دارد. حاشیهها روی تیم ما تأثیری نخواهد داشت و امیدوارم با نتایج خوب دل هواداران را شاد کنیم.