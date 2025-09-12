ونسان کمپانی:
نیکلاس جکسون برای بایرن انتخابی کاملاً مناسب بود
ونسان کمپانی، سرمربی بایرن مونیخ، معتقد است نیکلاس جکسون انتخابی کاملاً مناسب برای این باشگاه است.
به گزارش ایلنا، بایرن مونیخ نیکلاس جکسون را بهعنوان آخرین خرید خود معرفی کرد و مهاجم سنگالی چلسی با قراردادی قرضی یکساله و به ارزش ۱۶.۵ میلیون یورو به جمع مدافع عنوان قهرمانی آلمان پیوست.
این توافق شامل بند خرید مشروطی به ارزش ۶۵ میلیون یورو نیز میشود، هرچند تحقق آن در شرایط فعلی بعید به نظر میرسد. حضور این مهاجم ۲۴ ساله به کمپانی گزینهای تازه در خط حمله میدهد تا در کنار هری کین برای دفاع از قهرمانی بوندسلیگا و رقابت در لیگ قهرمانان اروپا تلاش کنند.
کمپانی در نشست خبری معارفه مهاجم جدید گفت: «این مرحله ابتدایی برای او بسیار مهم است چون در چلسی آمادهسازی درستی نداشت. او ورزشکاری توانمند است و برای رسیدن به صد درصد زمان زیادی نیاز ندارد. باید منتظر بمانیم و ببینیم چه زمانی میتواند از ابتدا بازی کند. آنچه تا الان دیدهام بسیار امیدوارکننده بوده؛ او بازیکنی جوان با کیفیت بالا است که با سرعت و میل هجومی خود تهدید بزرگی برای رقبا خواهد بود.»
او ادامه داد: «ما در خط حمله همواره انعطافپذیری زیادی داریم و این نکته مثبتی است. به همین دلیل پروفایل نیکلاس جکسون کاملاً مناسب ماست و به همین خاطر فصل آینده نقش مهمی ایفا خواهد کرد.»
با تثبیت جایگاه هری کین بهعنوان مهاجم اول تیم، حضور جکسون به کمپانی یک گزینه چندوجهی میدهد که میتواند در کنار یا اطراف کاپیتان تیم ملی انگلیس بازی کند. خود جکسون نیز پیشتر گفته بود مشتاق همکاری با کین است؛ بازیکنی که با سه گل از دو مسابقه، همراه مایکل اولیسه در صدر جدول گلزنان بوندسلیگا قرار دارد. او گفت: «هری کین یکی از بهترین مهاجمان دنیاست. امیدوارم از او یاد بگیرم، بازیاش را تکمیل کنم و پیوندی قوی در زمین بسازیم. ما دو مهاجم هستیم که بهخوبی مکمل یکدیگریم و سخت تلاش میکنیم تا نتایج مطابق انتظار رقم بخورد.»