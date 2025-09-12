خبرگزاری کار ایران
رونمایی آدیداس از کفش‌های اختصاصی یامال (عکس)

رونمایی آدیداس از کفش‌های اختصاصی یامال (عکس)
تنها چند روز پس از معرفی لوگوی شخصی لامین یامال، آدیداس دومین کالکشن انحصاری او را با کفش‌های F50 عرضه کرد.

به گزارش ایلنا، آدیداس کفش‌های F50 LAMINE YAMAL را به‌عنوان دومین پک کاملاً اختصاصی این بازیکن اسپانیایی معرفی کرد. طراحی این مدل با الهام از نسخه‌های کلاسیک F50 انجام شده و لوگوی جدید یامال را که نمادی از ریشه‌ها و آینده اوست روی خود دارد. طبق برنامه او روز ۱۴ سپتامبر و در دیدار بارسلونا برابر والنسیا در لالیگا برای نخستین بار این کفش‌ها را خواهد پوشید.

رونمایی آدیداس از کفش‌های اختصاصی یامال (عکس)

پایه رنگی این کفش‌ها ترکیب رنگ جسورانه از بنفش تا صورتی است و جزئیات صورتی روشن و یاسی عمق بیشتری به طرح می‌دهد. نقاط تأکیدی به رنگ لیمویی نئونی از جمله لوگوی شخصی یامال، شادابی بصری ایجاد می‌کند و بر مفهوم سرعت تأکید دارد. این مجموعه با بازه قیمتی ۵۰ تا ۲۷۰ یورو عرضه می‌شود تا طرح انحصاری برای هواداران در سطوح مختلف دسترس‌پذیر باشد.

رونمایی آدیداس از کفش‌های اختصاصی یامال (عکس)

صعود یامال در مسیر حرفه‌ای برق‌آسا بوده و او در عین جوانی به یکی از ارکان بارسا تبدیل شده است. رونمایی از استوک و لوگوی اختصاصی، بازتابی از نفوذ تجاری روزافزون او در کنار اثرگذاری فوتبالی‌اش است. آدیداس سال‌هاست از ستاره‌های نوظهور حمایت می‌کند و یامال تازه‌ترین نامی است که میراث F50 را ادامه می‌دهد.

