لامین یامال:
پدرم را با چاقو زدند و دیوانه شدم!
لامین یامال، ستاره بارسلونا، برای نخستین بار از حمله با چاقو به پدرش میگوید.
به گزارش ایلنا، لامین یامال، ستاره جوان باشگاه بارسلونا، برای نخستین بار درباره حادثه تکاندهندهای که تابستان گذشته برای پدرش رخ داد صحبت کرد؛ اتفاقی که در جریان آن، پدر او هدف حمله با چاقو قرار گرفت و نزدیکانش مجبور شدند او را در خانه حبس کنند تا مانع از حضورش در صحنه شوند.
این حادثه در اوت ۲۰۲۴ در شهر ماتارو، محل زندگی پدر یامال رخ داد. در جریان یک مشاجره، چهار نفر به مونیر نصراوی، پدر این فوتبالیست، حمله کردند و با وارد کردن دو ضربه چاقو، او را به شدت مجروح ساختند. پس از سه روز بستری، پدر یامال از بیمارستان مرخص شد. این بازیکن در همان هفته به میدان رفت و با یک پاس گل در پیروزی ۲-۱ بارسلونا مقابل والنسیا نقشآفرینی کرد.
یامال که آن زمان تنها ۱۶ سال داشت، در پادکست اسپانیایی "Resonancia de Corazón" جزئیات آن لحظات سخت را بازگو کرد. او گفت:«داخل ماشین بودم و کنارم موها، پسرخالهام، نشسته بود. گوشیام از طریق CarPlay به سیستم صوتی ماشین وصل بود. دخترخالهام از مراکش تماس گرفت و پرسید که "تنهایی؟" بعد شروع کرد درباره ماجرا توضیح دادن. تماسهای دیگری هم پشت سر هم رسید. من فقط یک نوجوان ۱۶ ساله بودم.»
او ادامه داد: «اولین کاری که کردم این بود که از ماشین پیاده شدم و راهی ایستگاه قطار شدم تا به ماتارو بروم. تصور کنید در آن سن، ناگهان بشنوید که به پدرتان چاقو زدهاند. خواستم سوار قطار شوم، اما پسرخالهام مانعم شد. از او خواستم من را به ماتارو ببرد، گفتم اگر نبری دیگر با تو حرف نمیزنم. اما اجازه ندادند. من را در خانه حبس کردند و خودم را به در و دیوار زدم تا بیرون بروم.»
یامال افزود: «روز سختی بود. فردای آن روز تمرین داشتم. بعد پدرم تماس گرفت و گفت که حالش خوب است و باید آرام باشم. روز بعد رفتم و او را در بیمارستان دیدم. آنجا بود که آرامش دوباره برگشت. حالا پدر و مادربزرگم را در خانههایشان در حال استراحت میبینم و این دقیقاً چیزی است که هر کودکی آرزویش را دارد.»
یامال حالا یکی از بااستعدادترین ستارگان نسل جدید فوتبال جهان است. او به مهرهای کلیدی در ترکیب بارسلونا بدل شده و در تلاش است تا با این تیم از عنوان قهرمانی در لالیگا دفاع کند و در اروپا نیز به موفقیت برسد. او همچنین یکی از بازیکنان اصلی تیم ملی اسپانیاست و تابستان گذشته در فتح جام ملتهای اروپا نقشی کلیدی ایفا کرد. تمرکز او اکنون بر بازی حساس بارسلونا مقابل والنسیا در روز یکشنبه معطوف شده است.