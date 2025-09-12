دو تیم روز سختی در پیش دارند؛
گلمحمدی: آماده امتیازگرفتن از پرسپولیس هستیم
سرمربی فولاد، بازی فردا را فرصتی برای جبران نتایج گذشته دانست و از آمادگی تیمش پس از وقفه لیگ خبر داد.
به گزارش ایلنا، یحیی گلمحمدی، سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان، در نشست خبری پیش از رویارویی با پرسپولیس در چارچوب هفته سوم لیگ برتر، ابتدا به مناسبت روز سینما گفت: «روز سینما را به همه هنرمندان عزیز کشورمان که لحظات خوبی برای مردم ساختند، تبریک میگویم. از علی انصاریان یاد میکنم که ورزشکار و هنرمندی نمونه بود.»
وی در ادامه به اهمیت مسابقه پیش رو برای تیم فولاد توضیح داد: «دیدار مهمی پیش روی فولاد است. با توجه به اینکه در دو هفته ابتدایی نتوانستیم امتیازاتی به دست بیاوریم، بازی فردا برای ما یک فرصت مناسب است تا هم بازی خوبی ارائه کنیم و هم امتیاز بگیریم. هدفمان کسب امتیاز است. میدانیم با یکی از مدعیان اصلی لیگ بازی میکنیم و حریف نتایج خوبی در دو هفته ابتدایی گرفته است.»
گلمحمدی با تأکید بر انگیزههای بالای تیمش، تاکید کرد که بازی آسانی در انتظار هیچیک از دو تیم نخواهد بود: «هر دو تیم روز راحتی پیش رو نخواهند داشت. انگیزه زیادی داریم. با توجه به تعطیلی لیگ، تمرینات خوبی انجام دادیم و تلاش کردیم نقاط ضعفمان را بیشتر پوشش بدهیم. آماده رویارویی با پرسپولیس هستیم و در شرایطی قرار داریم که باید امتیاز خوبی از این دیدار بگیریم. امیدوارم بازی خوبی از آب دربیاید و هواداران لذت ببرند.»
در واکنش به اظهارات خبرنگاری که مدعی شد فولاد برای جذب یک بازیکن در تامین ۲۵ هزار دلار مشکل داشته، گلمحمدی گفت: «چالشهای زیادی را از شروع فصل پشت سر گذاشتیم که فکر نمیکنم اینجا برای صحبت درباره آن مناسب باشد. انگیزه بازیکنان برای نشان دادن توانایی خود در زمین اهمیت زیادی دارد.»
وی با اشاره به جذب وحید امیری، از تاثیر مثبت حضور او در تیم سخن گفت: «بازیکنان با ورود وحید امیری، انگیزه متفاوتی پیدا کردهاند. او از لحاظ شخصیتی و فنی میتواند به فولاد کمک کند و استقبال خوبی از این بازیکن شد. البته نقاط ضعفی داریم که باید برطرف کنیم. در دفاع کردن باید سختگیری بیشتری داشته باشیم؛ مانند گلی که در دیدار با ملوان دریافت کردیم.»
سرمربی فولاد سپس گریزی به شکست مقابل ملوان زد و اظهار داشت: «نیمه اول فوقالعادهای داشتیم، اما گل بدی خوردیم. باید از این صحنهها و اتفاقات درس بگیریم. امیدوارم فولاد به شرایطی دچار نشود که راحت گل بخورد. باید این مسئله را به خوبی پوشش بدهیم و درباره آن بحث و تمرین شده است. امیدوارم بتوانیم از موقعیتهای گلزنی استفاده کنیم.»
گلمحمدی با دفاع از عملکرد تیمش در دو هفته ابتدایی لیگ، تصریح کرد: «با توجه به کیفیت بازیهای گذشته، حقمان این نبود که امتیازی از دو مسابقه کسب نکنیم. البته به بازی خوب امتیاز نمیدهند و برای امتیاز گرفتن باید گل بزنید. هدف ما این است که بازی خوبی ارائه کنیم و به امتیاز برسیم که باید در دو بخش (دفاع و گلزنی) قوی باشیم.»
وی در ادامه اظهارات خود خاطرنشان کرد: «باید بتوانیم خودمان باشیم و انگیزه خود را حفظ کنیم. دیدار با پرسپولیس برای بازیکنان فرصتی است تا توانایی خودشان را نشان بدهند. البته حریف هم انگیزه متفاوت و زیادی دارد، اما بازیکنان فولاد باید تمرکز خوبی در زمین داشته باشند.»
سرمربی فولاد درباره استفاده از سیستم کمک داور ویدیویی (VAR) در لیگ برتر نیز دیدگاه خود را بیان کرد: «همانطور که تاج گفته بود، هدف از ورود VAR این بود که مشکلات داوری را کم کند، نه اینکه به مشکلات اضافه کند. در نهایت هم داور وسط باید تصمیم نهایی را بگیرد. در هفتههای اول شاهد اتفاقات عجیبی بودیم، اما خیلی مهم است مربیان و بازیکنان آرامش داشته باشند.»
گلمحمدی با بیان اینکه نتایج باید بر اساس تصمیم داور و عدالت رقم بخورد، گفت: «نباید با وجود VAR، اتفاق عجیبی در بازیها بیفتد. مقابل ملوان از داوری حسن اکرمی لذت بردیم و حس نکردیم که او تصمیم بدی میگیرد. به همه داوران ایرانی ایمان کامل دارم و میدانم اگر آنها آرامش ذهنی داشته باشند، بدون VAR هم میتوانند سختترین بازیها را بدون مشکل قضاوت کنند.»
وی در مورد برگزاری دیدار با پرسپولیس در ورزشگاه شهدای شهر قدس، بهجای استادیوم آزادی اظهار داشت: «استادیوم هرچه شیکتر و مجهزتر باشد، هواداران میتوانند از بازی لذت ببرند. بازیکنان و مربیان هم روی زمین خوب میتوانند تاکتیکهای خود را پیاده کنند استفاده کنند. این همان هدف فوتبال است.»
سرمربی فولاد با اشاره به اهمیت بازی در ورزشگاههای مجهز تصریح کرد: «همه کسانی که درگیر فوتبال هستند، با وجود همه مشکلات تاکنون این رشته را رها نکردهاند. فوتبال بخش مهمی از زندگی هواداران است. باید به احترام هواداران نسبت به فوتبال، بهترین استفاده را کرد و بهترین امکانات را در اختیارشان قرار داد. فوتبال به افزایش نشاط و روحیه هر کشور کمک میکند.»
گلمحمدی درباره حضور وحید امیری در ترکیب فولاد مقابل پرسپولیس خاطرنشان کرد: «این اتفاقات در فوتبال حرفهای میافتد. همه بازیکنان و مربیان باید انتظار این اتفاقات را داشته باشند. وحید نه فقط برای پرسپولیس، برای فوتبال ملی و همه فوتبالدوستان ما از جایگاه ویژه ای برخوردار است و همه او را از لحاظ شخصیتی و فنی دوست دارند.»
سرمربی فولاد ادامه داد: «فردا یک بازی معمولی در دوران حرفهای امیری است که او باید روی آن تمرکز کند. جدایی از پرسپولیس نباید روی کیفیت فنی و روحی امیری تأثیر بگذارد که میدانم این اتفاق میافتد. این مسئله میتواند باعث افزایش انگیزه خودش باشد و باید مدیریت خوبی داشته باشد. امیری فردا میتواند کمک زیادی به فولاد کند.»
او در پایان درباره غایبان تیمش برای این بازی توضیح داد: «در تورنمنت کافا دو مصدوم بد داشتیم. علی نعمتی که اوضاع خوبی ندارد و یوسوپوف که طول درمان او یک یا دو ماه خواهد بود. سنگرگیر هم مصدوم است و یکی دو هفته برای بازگشت به میادین کار دارد.»