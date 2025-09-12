خبرگزاری کار ایران
پیش از جام جهانی ۲۰۲۶؛

اینفانتینو در راه تهران!

اینفانتینو در راه تهران!
رئیس فدراسیون جهانی فوتبال به زودی راهی تهران خواهد شد.

به گزارش ایلنا، در اتفاقی مهم و پیش از آغاز رقابت‌های جام جهانی ۲۰۲۶، جیانی اینفانتینو، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا)، قرار است در سفری کوتاه به تهران بیاید. این خبر توسط سخنگوی فدراسیون فوتبال ایران، امیرمهدی علوی، اعلام شده و می‌تواند ابعاد جدیدی به همکاری‌های فوتبالی ایران در سطح بین‌الملل ببخشد.

تیم ملی فوتبال ایران تحت هدایت امیر قلعه‌نویی، با صعودی زودهنگام و مقتدرانه، حضور خود در جام جهانی ۲۰۲۶ را قطعی کرده است. اما در این میان، شایعاتی با انگیزه‌های سیاسی مبنی بر احتمال عدم حضور ایران در این دوره از مسابقات مطرح شده بود. اینفانتینو شخصاً و پس از فینال مسابقات کافا، در رختکن تیم ملی ایران حاضر شد و با قاطعیت "تضمین" داد که ملی‌پوشان کشورمان در جام جهانی حضور خواهند داشت. این اطمینان‌بخشی از سوی بالاترین مقام فوتبالی جهان، بسیاری از نگرانی‌ها را برطرف کرد.

اما ماجرا به اینجا ختم نشد. با توجه به میزبانی مشترک جام جهانی ۲۰۲۶ در سه کشور آمریکا، مکزیک و کانادا، گمانه‌زنی‌هایی مبنی بر برگزاری دیدارهای ایران در مکزیک یا کانادا شکل گرفت. سخنگوی فدراسیون فوتبال با رد قاطعانه این شایعات، تاکید کرد که هیچ جزئیاتی درباره مکان برگزاری بازی‌ها هنوز مشخص نیست و "این یک اتفاق غیرمترقبه است و از قبل مشخص نیست کدام تیم در کدام کشور میزبان به میدان خواهد رفت."

علوی همچنین به نقل از اینفانتینو، به استفاده مکرر او از کلمه "گارانتی" برای حضور تیم ملی ایران در جام جهانی اشاره کرد و گفت که بازیکنان تیم ملی نیز هدیه‌ای به پاس قدردانی به رئیس فیفا اهدا کرده‌اند.

مهم‌ترین بخش اظهارات سخنگوی فدراسیون، اعلام سفر قریب‌الوقوع اینفانتینو به ایران بود. وی گفت: "البته این را هم بگویم که قبل از جام جهانی، اینفانتینو به تهران سفر خواهد کرد.

