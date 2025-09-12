دوباره لک و پرسپولیس؛ خاطرات فراموش نشدنی!

به گزارش ایلنا، حامد لک یکی از مهمترین خریدهای فولاد برای فصل جدید بود. او با نظر یحیی گل‌محمدی به این تیم آمد تا مشخص شود یحیی با در اختیار داشتن دو دروازه‌بان باکیفیت می‌خواهد در فصل جدید حسابی بجنگد و حداقل یک جام کسب کند. او قصد ندارد لیگ بیست و پنجم برای فولاد بدون دستاورد باشد.

لک در پیش فصل به خوبی نظر یحیی را جلب کرد و خیلی زود وارد ترکیب اصلی شد. منتها شرایطی تیمی فولاد در دو هفته ابتدایی باعث شده تا این تیم، بدون امتیاز برای ادامه فصل آماده شود. حالا هم در چنین شرایطی باید در تهران مقابل پرسپولیس به میدان بروند.

همه این‌ها در حالی است که حامد لک از تقابل با پرسپولیس خاطره‌ای فراموش نشدنی دارد. او در چارچوب هفته سیزدهم فصل پیش یکی از بهترین نمایش‌های خود را داشت و در روزی که مس رفسنجان با نتیجه 1-3 پرسپولیس را برد، از نقش لک در رقم خوردن آن نتیجه و امضای حکم اخراج گاریدو نباید غافل شد. لک در آن بازی توپ‌های زیادی را گرفت و حتی در دقایق پایانی وقتی بازی 1-2 دنبال می‌شد با چند مهار خوب خود، اجازه نداد کار به تساوی بکشد تا اینکه در دقیقه 11+90 گل سوم هم زده شد.

حالا این دروازه‌بان با مرور این خاطرات، خودش را آماده کرده تا به همراه یحیی مقابل تیمی قرار بگیرند که روزی آن را به یک قدمی قهرمانی آسیا رسانده بودند. اینکه یحیی جلوی پرسپولیس به دنبال کسب اولین امتیاز یا حتی اولین برد فصل است و برای این کار روی دروازه‌بان خود حساب باز کرده اهمیت این بازی را برای لک نشان می‌دهد. خصوصا که حالا با مصدوم شدن اتکیر یوسوپوف وظیفه‌اش در حراست از دروازه بیشتر هم شده است.

