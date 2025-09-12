ابهامات پرونده "آلوز" و نگرانی از رای احتمالی فیفا

به گزارش ایلنا، تابستان امسال، تصمیم ریکاردو آلوز برای جدایی از تراکتور، حواشی زیادی به دنبال داشت. با وجود حضور در اردوی پیش‌فصل تراکتور در ترکیه، مذاکرات او برای فسخ قرارداد به نتیجه نرسید، اما در نهایت، این بازیکن پرتغالی با یک انتقال غافلگیرکننده، سر از باشگاه سپاهان درآورد. این انتقال در حالی رخ داد که تاکنون هیچ فسخ قرارداد رسمی از سوی آلوز ارائه نشده و ادعاهای شخصی او مبنی بر عدم داشتن قرارداد با تراکتور، تنها دلیل مطرح شده است. این وضعیت پیچیده، صدور کارت بازی او برای باشگاه تراکتور را بیش از پیش ابهام‌آلود کرده است.

امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال، بدون ورود به جزئیات پرونده، در این باره اظهار داشت: "فدراسیون فوتبال به دنبال این است که در رسیدن به یک نقطه نظر مشترک، پیشگام باشد و در همین راستا، جلساتی نیز برگزار شده است." او با اشاره به نامه جدید سازمان لیگ به باشگاه سپاهان، افزود: "شب گذشته سازمان لیگ نامه‌ای به باشگاه سپاهان ارسال کرد که به احتمال زیاد، متن آن امروز منتشر خواهد شد."

علوی در ادامه، نکته‌ای کلیدی را متذکر شد: "در حوزه فسخ قرارداد، آنچه امروز در فوتبال جهان مطرح است، این است که ریسک فسخ احتمالی بر عهده باشگاه مقصد و بازیکن منتقل شده است." این هشدار مهمی است، چرا که با توجه به خارجی بودن ریکاردو آلوز، مرجع رسیدگی به این پرونده، فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) خواهد بود. به نظر می‌رسد فدراسیون و سازمان لیگ با برگزاری جلسات و ارسال نامه‌های رسمی، به دنبال اتمام حجت نهایی با طرفین درگیر این انتقال هستند تا در صورت صدور هرگونه رأی در آینده از سوی فیفا، مسئولیت تقصیر متوجه آن‌ها نباشد..

