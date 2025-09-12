ترکیب احتمالی استقلال مقابل استقلال خوزستان:

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال استقلال تهران امشب از ساعت ۲۰:۰۰ در ورزشگاه آزادی میزبان استقلال خوزستان خواهد بود؛ دیداری مهم برای آبی‌ها که پس از تساوی مقابل ذوب‌آهن به دنبال سه امتیاز حیاتی هستند تا همچنان در کورس بالای جدول باقی بمانند و با هفت امتیاز به استقبال رقابت برای صدرنشینی بروند.

ریکاردو ساپینتو در این بازی با چند چالش جدی روبرو است. بازگشت تعداد زیادی از بازیکنان ملی‌پوش شرایط را برای رسیدن به ترکیب ایده‌آل سخت کرده است. در حالیکه ۱۱ نفر از این بازیکنان مجدداً به تمرینات اضافه شده‌اند، برخی از آن‌ها هنوز در حال ریکاوری هستند و احتمالاً در طول مسابقه یا در دیدار بعدی مقابل الوصل به میدان خواهند رفت.

در درون دروازه، آنتونیو آدان همچنان انتخاب نخست ساپینتو است. گلر باتجربه اسپانیایی که مقابل ذوب‌آهن نمایش مطمئنی نداشت، تلاش کرده در تعطیلات فیفادی فرم بهتری به‌دست آورد و جایگاه خود را تثبیت کند.

خط دفاعی استقلال بدون تغییر باقی خواهد ماند؛ زوج عارف آقاسی و آرمین سهرابیان در مرکز دفاع ایفای نقش می‌کنند و رامین رضاییان و ابوالفضل جلالی در دو سمت خط دفاعی با نقش‌های تهاجمی خود به جریان‌سازی حملات کمک خواهند کرد.

در میانه میدان، ترکیب دیدیه اندونگ و روزبه چشمی بار دیگر به کار گرفته خواهد شد. ساپینتو که به هماهنگی و توان دفاعی این دو بازیکن اعتماد دارد، تغییری در مرکز میدان تیمش ایجاد نخواهد کرد.

بزرگ‌ترین سوال ترکیب استقلال مربوط به خط هجومی است؛ جایی که چند گزینه داخلی و خارجی در رقابت برای حضور در ترکیب اصلی قرار دارند. در صورت تصمیم ساپینتو برای عدم ریسک روی بازیکنان تازه‌وارد، مثلث تهاجمی با حضور مهران احمدی، محمدحسین اسلامی و علیرضا کوشکی شکل خواهد گرفت. در غیر این صورت، نام‌هایی چون منیر الحدادی، موسی جنپو و یاسر آسانی نیز شانس ورود به ترکیب را دارند.

آسانی به تازگی از اردوی تیم ملی بازگشته و هنوز در تمرینات کامل حضور نداشته است، در حالی که منیر هم مدت زیادی از پیوستنش به جمع آبی‌ها نمی‌گذرد. به همین دلیل احتمال حضور این دو روی نیمکت بیشتر است. موسی جنپو اما در تمرینات کامل حضور داشته، با این حال ممکن است به دلیل هم‌پست بودن با علیرضا کوشکی در لیست ذخیره‌ها قرار بگیرد.

با غیبت داکنز نازون، احتمال زیادی وجود دارد که سعید سحرخیزان، مهاجم جوانی که در تیم امید مقابل امارات گلزنی کرد، به ترکیب اصلی راه پیدا کند؛ مگر آن‌که ساپینتو تصمیم بگیرد از همان ابتدا به منیر الحدادی اعتماد کند.

ترکیب احتمالی استقلال مقابل استقلال خوزستان:

آنتونیو آدان، عارف آقاسی، آرمین سهرابیان، رامین رضاییان، ابوالفضل جلالی، دیدیه اندونگ، روزبه چشمی، مهران احمدی، محمدحسین اسلامی، علیرضا کوشکی، سعید سحرخیزان

