سانچو و آمریکا: همهچیز به استون ویلا بستگی دارد
جیدون سانچو پس از انتقال قرضی به استون ویلا، حالا بهطور جدی گزینه بازی در لیگ امالاس را در آینده بررسی میکند.
به گزارش ایلنا، کمتر از سه سال پس از آنکه منچستریونایتد با صرف ۷۳ میلیون پوند برای خرید جیدون سانچو از دورتموند، او را بهعنوان قطعه گمشده خط حمله معرفی کرد، حالا این ستاره سابق تیم ملی انگلیس در مسیر جدیدی قرار گرفته و به گفته منابع نزدیک به او، بهطور جدی مهاجرت به لیگ آمریکا را در آینده در نظر دارد.
سانچو که پس از تنش با مربیان مختلف در یونایتد، در تابستان بهصورت قرضی به استون ویلا پیوست، به گفته منابع سایت «TEAMtalk» میخواهد در فضای کمفشارتر MLS فرصت تازهای برای رشد شخصی و حرفهای پیدا کند. جذابیت زندگی در آمریکا، دوری از فشار رسانهای و حضور ستارههایی چون لیونل مسی، لوئیس سوارز و سرخیو بوسکتس باعث شده لیگ آمریکا برای او وسوسهانگیز باشد.
با این حال، سانچو همچنان در اروپا مشتری دارد. برخی باشگاههای اسپانیا و آلمان وضعیتش را دنبال میکنند و حتی چند تیم انگلیسی نیز در حال ارزیابی عملکرد او در ویلا هستند. اما نکته اینجاست که باشگاههای سطح بالا هنوز تردید دارند و منتظرند ببینند او در ترکیب اونای امری چه عملکردی خواهد داشت.
ویلا که در کورس کسب سهمیه لیگ قهرمانان اروپا قرار دارد، میتواند برای سانچو سکوی پرتاب دوباره باشد. اگر او در این تیم بدرخشد، شاید شانس بازگشت به سطح اول فوتبال اروپا را دوباره بهدست آورد. اما در صورت تکرار یک فصل ناامیدکننده دیگر، احتمال مهاجرت به MLS و شروعی تازه در آن سوی اقیانوس بیش از هر زمان دیگری جدی خواهد شد.