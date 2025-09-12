جانلوئیجی دوناروما:
رویایم قهرمانی با سیتی در چمپیونزلیگ است
جانلوئیجی دوناروما پس از انتقال از پاریسنژرمن به منچسترسیتی، هدف خود را فتح لیگ قهرمانان اروپا با تیم پپ گواردیولا عنوان کرد.
به گزارش ایلنا، جانلوئیجی دوناروما که در واپسین روز نقلوانتقالات تابستانی با قراردادی به ارزش ۲۶ میلیون پوند از پاریسنژرمن راهی منچسترسیتی شد، در اولین صحبتهای رسمی خود پس از پیوستن به جمع قهرمانان لیگ برتر، از رؤیای بزرگش برای تکرار قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا پرده برداشت.
این دروازهبان ۲۶ ساله که فصل گذشته نقشی کلیدی در قهرمانی تاریخی پاریسنژرمن در لیگ قهرمانان ایفا کرد و در فینال برابر اینتر با بسته نگهداشتن دروازهاش درخشید، حالا در پی تجربه مجدد این افتخار با منچسترسیتی است. او گفت: «قهرمانی در چمپیونزلیگ با سیتی برای من یک رؤیاست. نمیخواهم پنهانش کنم. لیگ قهرمانان بهترین جام برای هر فوتبالیستی است و احساسی که سال گذشته با فتح آن تجربه کردم، وصفناپذیر بود.»
انتقال دوناروما به سیتی پس از آن رقم خورد که پاریسنژرمن با جذب لوکاس شوالیه از لیل به ارزش ۳۴.۵ میلیون پوند، عملاً جایگاه این دروازهبان ایتالیایی را متزلزل کرد. حالا او در آستانه یک چالش تازه در لیگ جزیره قرار دارد؛ جایی که ممکن است اولین بازی رسمی خود را در دربی حساس مقابل منچستریونایتد انجام دهد.