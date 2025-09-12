بازگشت احتمالی آقای خاص به لیگ برتر
با افزایش فشارها بر گراهام پاتر، نام ژوزه مورینیو به عنوان گزینهای جدی برای هدایت وستهم مطرح شده است.
به گزارش ایلنا، در حالیکه گراهام پاتر پس از تنها ۷ ماه حضور در وستهم با بحران مواجه شده و جایگاهش متزلزل به نظر میرسد، رسانهها از احتمال بازگشت ژوزه مورینیو به لیگ برتر در قامت سرمربی چکشها خبر دادهاند.
پاتر که با هدف ایجاد ثبات و ساخت هویتی تازه به لندن آمد، حالا با انتقاد شدید هواداران روبروست؛ بهویژه پس از شکست ۳-۰ مقابل ساندرلند و باخت سنگین ۵-۱ در خانه برابر چلسی. پیروزی ۳-۰ برابر ناتینگهام فارست تنها موقتاً از فشارها کاسته، اما منابع نزدیک به باشگاه میگویند اگر نتایج ضعیف تکرار شود، مدیران باشگاه آماده تغییر هستند.
در همین راستا، ژوزه مورینیو که پس از جدایی از فنرباغچه بدون تیم است، یکی از گزینههای جدی برای جانشینی پاتر محسوب میشود. میک براون، استعدادیاب پیشین وستهم، در گفتوگویی تأکید کرد: «مورینیو هنوز عاشق زندگی در لندن است و خانهای در این شهر دارد. با توجه به اینکه گزینههایش برای بازگشت به لیگ برتر محدودند، وستهم میتواند مقصد بعدی او باشد.»
براون ادامه داد: «چلسی، آرسنال و تاتنهام گزینههای منتفی هستند، اما وستهم، فولام یا کریستال پالاس میتوانند مقصد احتمالی باشند. وستهم در میان این تیمها جایگاه بهتری دارد و اگر تغییراتی در کادرفنی رقم بخورد، مورینیو قطعاً علاقهمند خواهد بود.»
طبق گزارش «فوتبال اینسایدر»، مورینیو در ماههای گذشته خود را برای بازگشت به فوتبال انگلیس آماده کرده و حتی به تیمهایی چون نیوکاسل، لیدزیونایتد و ناتینگهام فارست نیز لینک شده بود. حالا با در نظر گرفتن افت جایگاه پاتر، شرایط برای حضور دوباره آقای خاص در لیگ جزیره فراهمتر از گذشته به نظر میرسد.