بالاک: ویرتز خارقالعاده است و در لیورپول میدرخشد
حمایت ستاره سابق از پدیده نوظهور فوتبال آلمان
میشل بالاک، ستاره پیشین تیم ملی آلمان، تأکید کرد که فلوریان ویرتز با وجود شروعی کند در لیورپول، جای نگرانی ندارد و بهزودی کیفیت واقعیاش را نشان خواهد داد.
به گزارش ایلنا، فلوریان ویرتز هنوز نتوانسته در ترکیب لیورپول گلی بزند یا پاس گل بدهد، اما میشل بالاک معتقد است این شروع آرام چیزی از ارزشهای او کم نمیکند. ویرتز که تابستان امسال با انتقالی ۱۰۰ میلیون پوندی از بایرلورکوزن راهی آنفیلد شد، در سه دیدار ابتدایی لیگ برتر برابر بورنموث، نیوکاسل و آرسنال به میدان رفت و تیمش هر سه بازی را با پیروزی پشت سر گذاشت.
با این حال، بالاک که سابقه بازی در بایرن مونیخ و چلسی را در کارنامه دارد، در گفتوگو با نشریه بیلد آلمان تأکید کرد که حضور ویرتز در تیمی مملو از ستاره، باعث شده تا او به زمان بیشتری برای هماهنگی نیاز داشته باشد.
او گفت: «در لیورپول رقابت زیادی بین بازیکنان وجود دارد و انتظارات از ویرتز هم بالا رفته است؛ یا بهتر بگوییم، خود او از خودش توقع زیادی دارد. در لورکوزن همه برای او بازی میکردند و تقریباً هر توپی را دریافت میکرد، اما حالا شرایط متفاوت است. این طبیعی است که او هنوز در حال تطبیق با شرایط جدید باشد.»
بالاک افزود: «فلوریان یک فوتبالیست استثنایی است و به همین دلیل نگرانش نیستم. انتقال به لیگ برتر برای رشد فردیاش، تصمیم بدی نبود.»
این هافبک ۲۲ ساله هرچند هنوز در لیورپول درخششی نداشته، اما در بازی ملی اخیر آلمان مقابل ایرلند شمالی توانست گلزنی کند. تیم یولیان ناگلزمان پس از شکست ۲-۰ مقابل اسلواکی، با پیروزی ۳-۱ در این دیدار دوباره به مسیر درست در مرحله مقدماتی جام جهانی بازگشت.