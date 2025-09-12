نامی آشنا در مسیر بازگشت به نیمکت لیگ هلند

به گزارش ایلنا، رود فن نیستلروی، مهاجم سابق منچستریونایتد و مربی پیشین پی‌اس‌وی، ممکن است به‌زودی بار دیگر روی نیمکت مربیگری در فوتبال اروپا بنشیند.

پس از جدایی ناگهانی جوزف اوستینگ از توئنته به‌دلیل نتایج ضعیف، این باشگاه هلندی در جستجوی سرمربی جدید است و نام فن نیستلروی به‌عنوان یکی از گزینه‌های اصلی در رسانه‌های داخلی هلند مطرح شده است.

فن نیستلروی در آخرین تجربه مربیگری خود در لسترسیتی عملکردی ناامیدکننده داشت. او در ۲۷ بازی تنها ۵ برد کسب کرد، ۱۹ شکست متحمل شد و تیمش ۵۷ گل دریافت کرد تا در نهایت به دسته چمپیونشیپ سقوط کند. با این حال، پیش از این دوره، او در پی‌اس‌وی عملکردی موفق و امیدوارکننده داشت: ۳۴ پیروزی در ۵۰ بازی و میانگین ۲.۲ امتیاز در هر مسابقه، با سبک فوتبالی تهاجمی و تمرکز بر پرورش استعدادهای جوان.

پس از جدایی اوستینگ که در طول دو سال هدایت توئنته در ۹۵ بازی روی نیمکت این تیم نشست، چهره‌هایی چون اریک تن‌هاخ، مارک فن بومل، رنه هاکه و یان فن‌دن بروم به عنوان گزینه‌های جایگزینی مطرح شده‌اند. اما در روزهای اخیر، فن نیستلروی نیز به‌طور جدی وارد معادله شده است.

کریم الاحمدی، تحلیل‌گر شبکه ESPN و بازیکن سابق فاینورد، در گفت‌وگویی با رسانه «PSV Inside» گفت: «رود فن نیستلروی هم آزاد است. چرا نه؟ اصلاً اسمش را نشنیدم که مطرح شود. او تجربه دارد. در منچستریونایتد، لسترسیتی و یک فصل کامل در پی‌اس‌وی بوده. فکر می‌کنم دلش بخواهد. او واقعاً اهل فوتبال است و توئنته هم باشگاه کوچکی نیست.»

با توجه به سوابق فن نیستلروی و شناخت او از فوتبال هلند، حضور احتمالی‌اش در توئنته می‌تواند گام مهمی برای بازسازی اعتبار مربیگری‌اش پس از ناکامی در انگلیس باشد. اکنون باید دید تصمیم نهایی باشگاه توئنته در روزهای آینده چه خواهد بود.

