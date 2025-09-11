به گزارش ایلنا،محمد ربیعی، سرمربی سابق تیم خیبر خرم‌آباد، که در دیدار نیروی زمینی و پالایش نفت بندرعباس حضور یافته بود، درباره حواشی اخیر گفت:«امروز به دعوت تیم مدیریتی باشگاه پالایش بندرعباس برای تماشای بازی دوست و برادر خوبم، آقای ابراهیم صادقی، به ورزشگاه آمدم. بازی خوبی بود و تبریک می‌گویم به تیم نیروی زمینی و جناب آقای یزدی. حضور آقای صادقی، که از همکاران خوب ما در چند سال گذشته بوده، و حضور رضامون که دیروز توانست برنده بازی شود، بسیار خوشحال‌کننده بود. به نظر من، هم تیم هوادار و هم تیم پالایش جزو تیم‌های خوب و مدعی خواهند بود.»

او در پاسخ به پرسش درباره دل‌تنگی و حاشیه‌ها افزود:«نه، مشکلی نیست. همواره تلاش کرده‌ام از حاشیه‌ها دور باشم. متأسفانه گاهی شایعاتی منتشر می‌شود که هیچ پایه و اساسی ندارد. برخی اخبار در فضای مجازی منتشر می‌شود، اما برای من اهمیتی ندارد. ضرس قاطع می‌گویم هیچ محرومیتی، ممنوعیت یا ابلاغی علیه من وجود ندارد.»

ربیعی درباره شایعات مربوط به جادوگری یا کنار گذاشته شدن خود توضیح داد:«فکر می‌کنم بیان این مسائل اصلاً درست نیست. ما همکاری کوتاهی با تیم خیبر در ابتدای فصل داشتیم که به دلیل عدم تفاهم، به شکل محترمانه و حقوقی خاتمه یافت. من خودم دوست داشتم استراحت کوتاهی داشته باشم، اما این انتخاب بهتری بود. برخی شایعات مطرح شد، اما اکنون می‌توانم تأکید کنم که هیچ مشکلی برای من وجود ندارد.»

او درباره فشارها و سابقه کاری خود گفت:«هرچقدر تلاش می‌کنم از حاشیه‌ها دور باشم، باز هم شایعات منتشر می‌شود. سال‌ها در فوتبال ایران فعالیت داشته‌ام و اجازه نمی‌دهم کسی با آبروی من بازی کند. سال ۱۳۹۰ با تیم لیگ دوی خود مقابل استقلال تا دقیقه ۱۲۰ در جام حذفی بازی کردم. از ۱۵ سال سابقه کاری، ۱۴ سال آن در میادین فوتبال سپری شده است. سابقه و عملکرد من روشن است و مدل کاری تیمم مشخص است. دوست ندارم زیاد درباره این مسائل صحبت کنم، اما امروز به درخواست شما توضیح دادم. هر کسی می‌تواند از طریق کمیته‌های مربوطه یا فدراسیون، صحت وضعیت من را استعلام کند.»

ربیعی در پایان تأکید کرد:«به خدا قسم، با آبروی افراد نباید بازی کرد. چنین رفتارهایی کارما دارد و باید از خداوند ترسید. اجازه نمی‌دهم کسی به راحتی درباره من قضاوت کند یا مطالب نادرست منتشر نماید.»

