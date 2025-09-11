خلیفه اصل: روز دشواری مقابل استقلال داریم
سرمربی استقلال خوزستان گفت که قرار نیست مشکلات را فریاد زده و فقط به انتقاد از مالکان باشگاه بپردازد.
به گزارش ایلنا، امیر خلیفهاصل، سرمربی استقلال خوزستان، در آغاز سخنان خود در نشست خبری پیش از دیدار برابر استقلال تهران اظهار داشت: «ابتدا لازم میدانم از مدیریت باشگاه فولاد خوزستان و همچنین دوست و همکار عزیزم، جناب آقای گلمحمدی، به دلیل در اختیار قرار دادن ورزشگاه شهدای فولاد برای میزبانی دیدار با استقلال تهران، قدردانی و تشکر کنم. همانطور که میدانید فردا بازی بسیار سختی مقابل تیم بزرگ و قدرتمند استقلال تهران در پیش داریم. استقلال باشگاهی پرافتخار و قابل احترام است که بازیکنان ملیپوش و بینالمللی ارزشمندی در اختیار دارد.»
او ادامه داد: «با این حال ما نیز استقلال خوزستان هستیم؛ تیمی متشکل از بازیکنان جوان و آیندهدار در کنار بازیکنان باتجربه که با همدلی و تلاش فراوان در کنار یکدیگر قرار گرفتهاند. لازم میدانم همینجا از تکتک بازیکنانم بابت زحماتشان تشکر کنم. فردا قطعاً روز دشواری خواهد بود، اما ما همقسم شدهایم که بازی خوبی همراه با نتیجه مطلوب ارائه دهیم و مردم شریف خوزستان را شاد کنیم.»
وی در پاسخ به پرسشی درباره میزان رضایتش از وضعیت تیم گفت: «ما تنها ۲۰ روز مانده به آغاز لیگ تمریناتمان را در اهواز شروع کردیم و تا یک هفته پیش از آغاز رقابتها، تیم به طور کامل شکل نگرفته بود. خوشبختانه بازیکنانم در دو هفته ابتدایی لیگ با تمام توان بازی کردند و پس از آن، با توجه به تعطیلی مسابقات به دلیل فیفا دی، نهایت استفاده را بردیم. در این مدت علاوه بر تمرینات فشرده، دو دیدار تدارکاتی بسیار مفید برگزار کردیم که تأثیر زیادی در افزایش آمادگی جسمانی و هماهنگی تیم داشت. اکنون از نظر بدنی، روحی و روانی آماده هستیم تا فردا نمایش خوبی داشته باشیم.»
سرمربی استقلال خوزستان در خصوص مشکلات مالی و چرایی عدم انتقاد مستقیم از مدیریت گروه ملی، مالک باشگاه، توضیح داد: «سؤالتان را به چند بخش تقسیم میکنم. پیش از هر چیز باید بگویم انتقاد حق طبیعی رسانههاست و من از انتقاد سازنده استقبال میکنم. شاید قرارداد یک بازیکن استقلال تهران معادل کل بودجه استقلال خوزستان باشد، اما ما با تمام وجود در حال تلاش هستیم. درست است که در شهر خودمان شرایط سختی را پشت سر میگذاریم و حتی زمین تمرین مناسب نداشتیم و ناچار شدیم مدتی در تهران تمرین کنیم؛ در همینجا از مجموعه بانک ملی بابت همکاری و در اختیار گذاشتن امکاناتشان قدردانی میکنم. خوشبختانه با پیگیریهای استاندار محترم خوزستان و نمایندگان مردم اهواز، ورزشگاه فولاد برای استفاده ما مهیا شد که جا دارد از آنها نیز صمیمانه تشکر کنم.»
او ادامه داد: «قرار نیست مشکلات را فریاد بزنیم یا صرفاً انتقاد کنیم. در دوران بازیگریام نیز زمانی که روی نیمکت مینشستم، به جای اعتراض، با تلاش بیشتر حق خودم را میگرفتم. مطمئن باشید اگر روزی لازم باشد، انتقاد خود را از مجموعه بانک ملی، گروه ملی یا مدیریت باشگاه استقلال خوزستان مطرح خواهم کرد. اما در حال حاضر اولویت ما صبر، تلاش و به نتیجه رساندن کارهاست. اگر تلاشهایمان بیثمر ماند، قطعاً صدای اعتراض خود را به گوش مسئولان خواهیم رساند.»
وی درباره محرومیت بانوان خوزستانی از حضور در ورزشگاهها گفت: «من خود پدر دو دختر فوتبالی هستم. همسرم، خواهرانم و تمام دختران خوزستانی را خواهران خود میدانم. جای آنها در ورزشگاهها واقعاً خالی است. این موضوع را با مدیران باشگاه مطرح کرده و از آنان خواستهام که پیگیر باشند تا بانوان خوزستانی، همانند بانوان سراسر کشور، امکان حضور در ورزشگاهها را داشته باشند. مطمئناً حضور بانوان میتواند اتفاقات مثبت و ارزشمندی رقم بزند. امیدوارم در آینده نزدیک مسئولان استانی شرایط حضور زنان را در ورزشگاهها فراهم کنند تا ما نیز از این ظرفیت بهرهمند شویم.»
در پایان، خلیفهاصل درباره پیشبینی جایگاه استقلال خوزستان در فصل جاری اظهار داشت: «ما تاکنون جایگاه خاصی برای خود ترسیم نکردهایم. تیم ما جوان است و نسبت به فصل گذشته ۱۱ بازیکن جدید جذب کردهایم که هنوز در حال هماهنگی با یکدیگر هستند. بزرگترین چالش ما در حال حاضر همین ناهماهنگی اولیه است. با این حال خوشحالم که بازیکنان با انگیزه و تلاش فراوان در تمرینات و مسابقات به دنبال پیشرفت و معرفی خود به فوتبال ایران هستند. هدف اصلی ما حرکت گام به گام و بازی به بازی است. اطمینان دارم که در پایان فصل چندین بازیکن جوان شایسته را به فوتبال کشور معرفی خواهیم کرد.»