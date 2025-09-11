قربانی: برابر خیبر بازی دشواری داریم
سرمربی فجرسپاسی پیش از دیدار حساس تیمش مقابل خیبر خرمآباد تأکید کرد که تیمش از تعطیلات نهایت استفاده را برده و آماده یک بازی سخت اما جذاب است.
به گزارش ایلنا،پیروز قربانی، سرمربی تیم فجرسپاسی، پیش از دیدار تیمش مقابل خیبر خرمآباد در ویدیویی که باشگاه منتشر کرد، درباره شرایط تیم و مسابقه پیشرو توضیحاتی ارائه داد.
او گفت: «امیدوارم فردا شاهد یک بازی خوب برابر تیم خیبر خرمآباد باشیم و تماشاگران از دیدن مسابقه لذت ببرند. خوشبختانه شرایط تیم ما خدا را شکر خوب است و توانستیم از این تعطیلات اخیر به بهترین شکل استفاده کنیم تا روی نقاط ضعف کار کنیم و آنها را برطرف کنیم.»
قربانی با اشاره به سختی بازی ادامه داد:«مطمئناً فردا بازی سختی در انتظار ما خواهد بود. تیم خیبر تیم بسیار خوبی است، در صدر جدول قرار دارد و تماشاگران پرشور و پرانرژی دارد که به آنها قدرت زیادی میبخشند.»
سرمربی فجرسپاسی تأکید کرد: «امیدوارم فردا بتوانیم نمایش خوبی از خودمان ارائه بدهیم و در شرایطی که برایمان ایجاد میشود، در کنار هواداران از بازی لذت ببریم. تمام تلاش ما این بوده که تیم آماده و باانگیزه وارد مسابقه شود و امیدوارم در نهایت بازیای در شأن هر دو تیم برگزار شود.»